На пораженном 51 арсенале России могли были реактивные китайские снаряды, –Defense Express

После взрыва российского 51 арсенала ГРАУ, произошедшего 22 апреля, местные жители начали находить и снимать на видео обломки боеприпасов, разбросанные на значительном расстоянии от эпицентра. На некоторых из этих записей можно заметить элементы, которые были идентифицированы, как части от 107-миллиметровых реактивных неуправляемых снарядов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Какие элементы снарядов находят после взрыва 51 арсенала ГРАУ

В издании отмечают, что по одному только видео трудно точно установить, что это именно элементы реактивных неуправляемых снарядов. Однако внешний вид хвостовой части, а особенно отсутствие стабилизаторов, как на советских реактивных снарядах, указывает на то, что это импортные для России снаряды.

Части снарядов, которые находят россияне после взрыва / Коллаж Defence Express

В то же время называть эти боеприпасы, как это сделали некоторые источники, исключительно иранскими Fadjr-1 может быть ошибочным. Дело в том, что эта 107-миллиметровая реактивная система имеет китайское происхождение и известна под названием Type 63,

– отмечают в издании.

Там добавили, что оригинальная РСЗО была разработана китайцами в 60-х годах прошлого века на основе советских 140-миллиметровых БМ-14 путем уменьшения калибра. С тех пор эта система значительно распространилась по миру и часто маркируется как 107mm rocket. ХАМАС, Хезболла, ИГИЛ и другие группировки активно используют их из импровизированных одиночных пусковых установок. В то же время оригинальная система имеет 12 направляющих.

Какие характеристики Type 63

В издании рассказали, что дальность огня Type 63 и систем на ее базе составляет до 8 километров, однако в современных образцах может доходить до 11 километров. Вес одного реактивного снаряда около 18 – 19 килограммов, из которых на боевую часть приходится около 8 килограммов.

В общем системы на базе Type 63 находятся на вооружении более 30 стран мира, в основном Африки и Азии, а также локализованные версии. И кроме уже упомянутой иранской Fadjr-1 существует версия из КНДР под названием Type 75,

– рассказали в издании.

Type 63 / Фото росСМИ

Там добавили, что неизвестно, откуда именно Россия получила эти боеприпасы и системы пуска к ним. Однако, вероятно, что их могли передать КНДР, или Иран. Впрочем, пока не зафиксировано использование этих 107-миллиметровых реактивных снарядов с РСЗО. Однако это не исключает их использование из одиночных пусковых установок, переносных конструкций или монтаж на легкий транспорт.

Напомним, что вчера, 22 апреля, во Владимирской области России произошел мощный взрыв на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления. Известно, что там хранились значительные запасы артиллерийских снарядов и ракет, таких как "Искандер" и "Точка-У".