Тысяча от Зеленского: откуда возьмут средства и какие преимущества инициативы

В Украине с 1 декабря введут новую программу поддержки населения, которая предусматривает выделение по 1 тысяче гривен на каждого члена семьи. Мнения относительно этой инициативы разделились.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко отметил 24 Каналу, что это правильный шаг украинской власти. Он объяснил, откуда на это возьмут средства.

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Можно помочь ВСУ

Алексей Буряченко отметил, что социальная сфера в Украине во многом финансируется с помощью наших партнеров и доноров. Но нельзя профинансировать с их помощью военные нужды.

Ранее было заявление первого заместителя министра экономики о том, что будут формироваться примерно 30 миллиардов гривен, которые будут направлены на помощь из невыполненных программ наших международных доноров до конца 2024 года.

Если сейчас не использовать, то мы как неиспользованный остаток по программам наших международных партнеров должны их потом передать обратно. Есть инсайдерская информация, что президент поставил вопрос, что во время войны не использовать те деньги, которые нам дают наши иностранные партнеры – это большая роскошь,

– сказал политолог.

Поэтому была поставлена задача, что эти средства должны быть использованы до конца 2024 года с приоритетом на помощь людям и на усиление военной сферы. Решили предоставить тысячу гривен на каждого члена семьи, чтобы помочь максимальному кругу лиц и реализовать экономический эффект, который прежде всего нацелен на поддержку малого и среднего бизнесов в Украине.

"Действительно такая раздача средств всегда плюс. Какая здесь хитрость? У нас есть остаток этих денег международных доноров до конца года. Мы их использовать на помощь военным не можем. Но если мы раздадим их людям, то уже будут их средства. В этом случае они как получатели этих средств могут помочь армии и задонатить на ВСУ", – отметил Буряченко.

Таким образом реализуется сразу несколько поставленных приоритетов. В частности, помощь максимально широкому кругу лиц во время войны. Поэтому это правильный шаг. Исполнительный директор Международной ассоциации малых общин призвал украинцев, которые не нуждаются в этой тысяче, задонатить ее на нужды украинских защитников.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 октября анонсировал о программе выплаты тысячи гривен каждому украинцу. В Министерстве экономики рассказали, что деньги будут начислять на карту "Национального кэшбека".