Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко зауважив 24 Каналу, що це правильний крок української влади. Він пояснив, звідки на це візьмуть кошти.

До теми У Мінекономіки відповіли, де візьмуть кошти на виплату тисячі гривень українцям

Можна допомогти ЗСУ

Олексій Буряченко зазначив, що соціальна сфера в Україні багато у чому фінансується за допомогою наших партнерів та донорів. Але не можна профінансувати за їхньою допомогою військові потреби.

Раніше була заява першого заступника міністра економіки про те, що будуть формуватись приблизно 30 мільярдів гривень, які будуть направлені на допомогу з невиконаних програм наших міжнародних донорів до кінця 2024 року.

Якщо зараз не використати, то ми як невикористаний залишок щодо програм наших міжнародних партнерів маємо їх потім передати назад. Є інсайдерська інформація, що президент поставив питання, що під час війни не використовувати ті гроші, які нам дають наші іноземні партнери – це велика розкіш,

– сказав політолог.

Тому було поставлене завдання, що ці кошти мають бути використані до кінця 2024 року з пріоритетом на допомогу людям та на підсилення військової сфери. Вирішили надати тисячу гривень на кожного члена родини, щоб допомогти максимальному колу осіб та реалізувати економічний ефект, який насамперед націлений на підтримку малого та середнього бізнесів в Україні.

"Дійсно така роздача коштів завжди плюс. Яка тут хитрість? У нас є залишок цих грошей міжнародних донорів до кінця року. Ми їх використати на допомогу військовим не можемо. Але якщо ми роздамо їх людям, то вже будуть їхні кошти. У цьому випадку вони як отримувачі цих коштів можуть допомогти армії та задонатити на ЗСУ", – наголосив Буряченко.

У такий спосіб реалізується одразу декілька поставлених пріоритетів. Зокрема, допомога максимально широкому колу осіб під час війни. Тому це правильний крок. Виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад закликав українців, які не потребують цієї тисячі, задонатити її на потреби українських захисників.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 жовтня анонсував про програму виплати тисячі гривень кожному українцю. У Міністерстві економіки розповіли, що гроші будуть нараховувати на карту "Національного кешбеку".