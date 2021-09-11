Тысячи километров опасности для Украины, – Кулеба о масштабной интеграции России и Беларуси
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Самопровозглашенный президент Беларуси и глава Кремля на последней встрече договорились о создании Союзного государства. Однако такое решение является достаточно угрожающим для Украины.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что стоит следить и за "Западом-2021" – совместными военными учениями России и Беларуси.
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Украина должна следить за диктаторами
По словам Кулебы, что Россия и Беларусь специально распространяют нарратив, что у интеграции есть экономические планы. Украина должна пристально за этим следить, а именно украинские военные и дипломаты.
"Сценарии, которые отрабатывает Кремль и Беларусь, несут очень серьезные риски. Если Россия поглотит Беларусь, то мы получим тысячи километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул министр иностранных дел.
Что такое Союзное государство?
Это сверхгосударственное образования. Речь о том, что Беларусь и Россия получат един ое политическ ое, экономическ ое, военн ое, таможенн ое, валютн ое, юридическ ое, гуманитарн ое и культурное пространство.
Проект о создании Союзного государства России и Беларуси Путин вместе с Лукашенко подписали еще в декабре 1999 года. Однако до сих пор он не был воплощен. Только в апреле 2021 года Лукашенко анонсировал создание Союзного государства.
Сколько времени займет интеграция
По мнению Кулебы, Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией и все решает. Однако весь процесс интеграции контролирует только Путин.
За эти годы Лукашенко научился играть с Россией. Мы посчитали, что нужно будет минимум 2 года для "гармонии" в законодательстве. Полное выполнение совместных программ – 5 лет,
– отметил министр иностранных дел.
По словам чиновника, самопровозглашенный президент Беларуси будет сопротивляться на каждом этапе. Он будет пытаться выторговать дополнительные условия для себя.
Встреча Путина и Лукашенко: самое главное
- Самопровозглашенный президент Беларуси и глава страны-агрессора встретились 10 сентября 2021 года. Частные переговоры продолжались более 7 часов – до поздней ночи.
- Еще перед встречей было известно, что никаких документов Путин и Лукашенко по итогам разговора не будут подписывать.
- Политики собрались для обсуждения развития Союзного государства, то есть фактической схемы поглощения Беларуси Россией.
- Путин и Лукашенко договорились о поддержке предварительно анонсированных 28 программ по развитию экономической интеграции стран.
- По словам белорусского диктатора, подписи на документах могут поставить в октябре 2021 года. Договор об объединении рынка газа России и Беларуси должны подписать до 1 декабря 2023 года.