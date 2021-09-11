Тысячи километров опасности для Украины, – Кулеба о масштабной интеграции России и Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси и глава Кремля на последней встрече договорились о создании Союзного государства. Однако такое решение является достаточно угрожающим для Украины.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что стоит следить и за "Западом-2021" – совместными военными учениями России и Беларуси.

К теме Путин и Лукашенко окончательно договорились о создании Союзного государства

Украина должна следить за диктаторами

По словам Кулебы, что Россия и Беларусь специально распространяют нарратив, что у интеграции есть экономические планы. Украина должна пристально за этим следить, а именно украинские военные и дипломаты.

"Сценарии, которые отрабатывает Кремль и Беларусь, несут очень серьезные риски. Если Россия поглотит Беларусь, то мы получим тысячи километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул министр иностранных дел.

Что такое Союзное государство?

Это сверхгосударственное образования. Речь о том, что Беларусь и Россия получат един ое политическ ое , экономическ ое , военн ое , таможенн ое , валютн ое , юридическ ое , гуманитарн ое и культурное пространство. Это сверхгосударственное образования. Речь о том, что Беларусь и Россия получат единполитическ, экономическ, военн, таможенн, валютн, юридическ, гуманитарни культурное пространство. Проект о создании Союзного государства России и Беларуси Путин вместе с Лукашенко подписали еще в декабре 1999 года. Однако до сих пор он не был воплощен. Только в апреле 2021 года Лукашенко анонсировал создание Союзного государства.

Сколько времени займет интеграция

По мнению Кулебы, Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией и все решает. Однако весь процесс интеграции контролирует только Путин.

За эти годы Лукашенко научился играть с Россией. Мы посчитали, что нужно будет минимум 2 года для "гармонии" в законодательстве. Полное выполнение совместных программ – 5 лет,

– отметил министр иностранных дел.

По словам чиновника, самопровозглашенный президент Беларуси будет сопротивляться на каждом этапе. Он будет пытаться выторговать дополнительные условия для себя.

Встреча Путина и Лукашенко: самое главное