Коммуникация от власти была провалена, – Притула объяснил проблему "тысячи от Зеленского"

В Украине с 1 декабря заработала программа "Зимняя еПоддержка", которая предусматривает выплату тысячи гривен для каждого украинца. Деньги можно потратить на коммуналку, лекарства, книги или волонтерские проекты.

Волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал 24 Каналу, что, объявив о такой программе, власть допустила ошибку. Прежде всего говорится об отсутствии нужной коммуникации.

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В чем ключевая проблема

"Была очень плохая коммуникация со стороны власти, она была провалена. Почему эти деньги нельзя было отдать на нужды армии? Пока власть дошла до того, что начала объяснять, что это деньги, которые имели целевое назначение на "социалку", то есть средства наших западных партнеров, которые не могли использовать на армию, люди уже по третьему кругу прокляли", – рассказал волонтер.

На этом проблемы не закончились. Люди, которые больше всего жаловались и критиковали то, что средства не выделили военным, когда получили выплаты, не слишком спешили направить их в волонтерские фонды.

В какой-то момент произошло то, что называется "добро пожаловать в реальную жизнь" – когда ты узнаешь, что только 4% задонатили на благотворительные организации, которые должны были превратить эти деньги в помощь армии,

– добавил Сергей Притула.

Однако очень радует, что большой процент людей, которые все-таки отдали свои средства на благотворительность, инструментом реализации этого плана выбрали именно фонд Притулы. За декабрь 2024 года вышла довольно существенная сумма, в графике донатов несколько дней подряд фиксировали "притоки", которые были кратно выше среднего уровня.

На что потратит "тысячу Зеленского"

Сергей Притула признался, что уже получил средства по программе "Зимняя еПоддержка". Ему поступило сразу 4 тысячи на карточку "Национального кэшбека", ведь по тысяче выделяют на каждого ребенка, а их у него трое. Сейчас он размышляет на что направить средства, ведь в Фонде есть несколько актуальных проектов.

Есть "Молнии ССО", где мы собираем для Сил спецопераций. Очень люблю, когда мы делаем проекты "под ключ". То есть мы переговорили, поняли, какая у них потребность, и сейчас формируем мобильные экипажи быстрого реагирования,

– рассказал Сергей Притула.

Фонд покупает большой пикап, обеспечивает РЭБ, РЭР, Starlink, генераторами, то есть все, что надо, чтобы оно работало в автономном режиме. Кроме этого, дают ударные дроны самолетного типа, чтобы они с безопасной дистанции отрабатывали по врагам, и так же мобильно исчезали, как и появлялись.

Также продолжается бессрочный "Рой мести". FPV никогда не перестанут быть актуальными на поле боя. Поэтому или туда, или туда я таки задоначу. Покажу людям,

– добавил волонтер.

Напомним, для того, чтобы получить тысячу гривен нужно подать заявку в приложении Дия. Средства поступят на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в мобильном банкинге. Если нет возможности сделать это через Дию, то стоит обратиться в Укрпочту или в банк-партнер.