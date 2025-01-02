Волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів 24 Каналу, що, оголосивши про таку програму, влада припустилася помилки. Насамперед мовиться про відсутність потрібної комунікації.

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У чому ключова проблема

"Була дуже погана комунікація з боку влади, вона була провалена. Чому ці гроші не можна було віддати на потреби армії? Поки влада дійшла до того, що почала пояснювати, що це гроші, які мали цільове призначення на "соціалку", тобто кошти наших західних партнерів, які не могли використати на армію, люди вже по третьому колу прокляли", – розповів волонтер.

На цьому проблеми не закінчилися. Люди, які найбільше нарікали й критикували те, що кошти не виділили військовим, коли отримали виплати, не надто поспішали скерувати їх у волонтерські фонди.

В якийсь момент сталося те, що називається "ласкаво просимо до реального життя" – коли ти дізнаєшся, що лише 4% задонатили на благодійні організації, які мали перетворити ці гроші на допомогу армії,

– додав Сергій Притула.

Однак дуже тішить, що великий відсоток людей, які все-таки віддали свої кошти на благодійність, інструментом реалізації цього плану обрали саме фонд Притули. За грудень 2024 року вийшла досить суттєва сума, у графіку донатів кілька днів поспіль фіксували "припливи", які були кратно вище середнього рівня.

На що витратить "тисячу Зеленського"

Сергій Притула зізнався, що вже отримав кошти за програмою "Зимова єПідтримка". Йому надійшло одразу 4 тисячі на картку "Національного кешбеку", адже по тисячі виділяють на кожну дитину, а їх у нього троє. Зараз він роздумує на що спрямувати кошти, адже у Фонді є кілька актуальних проєктів.

Є "Блискавки ССО", де ми збираємо для Сил спецоперацій. Дуже люблю, коли ми робимо проєкти "під ключ". Тобто ми переговорили, зрозуміли, яка у них потреба, і зараз формуємо мобільні екіпажі швидкого реагування,

– розповів Сергій Притула.

Фонд купує великий пікап, забезпечує РЕБ, РЕР, Starlink, генераторами, тобто все, що треба, щоб воно працювало в автономному режимі. Крім цього, дають ударні дрони літакового типу, щоб вони з безпечної дистанції відпрацьовували по ворогах, і так само мобільно зникали, як і з'являлися.

Також триває безстроковий "Рій помсти". FPV ніколи не перестануть бути актуальними на полі бою. Тож або туди, або туди я таки задоначу. Покажу людям,

– додав волонтер.

Нагадаємо, для того, щоб отримати тисячу гривень потрібно подати заявку у застосунку Дія. Кошти надійдуть на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у мобільному банкінгу. Якщо немає можливості зробити це через Дію, то варто звернутися до Укрпошти або до банку-партнера.