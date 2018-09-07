Тысячи полицейских и вертолеты: Греция усиливает безопасность из-за возможных провокаций Кремля

В греческом городе Салоники усилили меры безопасности на фоне сообщений о возможных протестах и провокациах со стороны России на открытии Международной межотраслевой выставки-ярмарки.

Об этом сообщает Ekathimerini.

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Издание отмечает, что в город перебросили дополнительно 5 тысяч правоохранителей, вертолеты и лодки береговой охраны. Кроме того, в Салоники уже прибыл премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Также к охране порядка привлечены агенты ЦРУ и ФБР, поскольку на открытии выставки в субботу будет присутствовать министр торговли США Уилбур Росс и посол США в Афинах Джефри Паятт.

Ранее греческие СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили о подготовке провокаций с участием банд уличных хулиганов, которые финансируются из "черных касс Путина" во время выставки-ярмарки в Салониках.

По данным издания, в городе в ближайшие дни состоится ряд протестов. Ожидается проведение митинга противников соглашения по изменению названия Македонии. Вместе с тем, протестные настроения распространяются среди медиков, госслужащих и пенсионеров.

Напомним, в августе Греция публично обвинила Россию в попытке подкупа своих государственных служащих и вмешательстве в свои внутренние дела.

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