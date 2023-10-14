В Сочи местные слышали несколько взрывов: россияне сообщают о работе ПВО

Утром 14 октября в российском городе Сочи очень неспокойно. Известно о мощных взрывах в районе Адлера, которые, по сообщениям россиян, являются работой ПВО.

Стоит отметить, что в последний раз Сочи атаковали в первый день октября. Тогда ГУР заявило об успешной атаке на стоянку российских вертолетов, несмотря на все заявления об "сбитии".

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Сочи беспокоят странные звуки

Утром 14 октября в российском городе Сочи снова сообщают о прилетах. Россияне как всегда заявили об успешной работе ПВО над акваторией Черного моря. Официально российское минобороны заявило о сбитии двух беспилотников.

Местные заявляли по крайней мере о 5-6 случаях "хлопков" у Адлера. В некоторых домах даже выключился свет. Информации о пострадавших пока нет.

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