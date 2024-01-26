Мама и жена шиковали: у начальника управления полиции Киева нашли незаконные миллионы

НАПК разоблачило начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в столице на коррупции. У того "ниоткуда" появились миллионы.

Во время мониторинга жизни чиновника, эксперты установили, что его семья "жила не по карману".

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Дорогие авто, земли и дома

Так, НАПК установило, что полицейский служащий приобрел необоснованных активов на почти 4 миллиона гривен.

В эту сумму входит:

авто Dodge Durango стоимостью 697 тысяч гривен, которым распоряжалась жена полицейского, а в 2022 году продала свекрови. Однако фактически продолжала им пользоваться.

земельный участок площадью 0,12 гектаров в Киевской области стоимостью более 3 миллионов гривен. Его в 2023 году на основании доверенности от свекрови приобрела жена чиновника.

Как оказалось, если суммировать сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены, то они значительно ниже стоимости приобретенных активов.

Отметим, что в 2018 году мать чиновника также приобрела в собственность две квартиры в Киеве, хотя она проживает в другом месте.

Известно, что НАПК направило материалы в отношении служащего САП для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов общей стоимостью 3 878 590 гривен необоснованными и взыскании их в доход государства.

: По данным СМИ, речь идет об Александре Дыбове.

Напомним, ранее в НАПК заявили, что проверят законность доходов президента "Энергоатома" Петра Котина на основании расследования журналистов "Схем". В нем говорилось, что теща должностного лица имеет имущество на миллионы гривен.

Так, расследователи установили, что теща Петра Котина приобрела себе дом и землю под Киевом стоимостью около 7 миллионов гривен, а также три участка земли в селе Киевской области за почти один миллион.