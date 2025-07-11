ГБР проводит обыски у экс-министра инфраструктуры Кубракова, – источники
- ГБР проводит обыски у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова по делу о вероятном мошенничестве нардепа Евгения Шевченко, рассказали источники 24 Канала.
- Шевченко подозревают в выманивании 14,5 миллиона гривен у предпринимателей под предлогом закупки удобрений, в чем мог способствовать Кубраков.
Работники Государственного бюро расследований 11 июля проводят обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова. Следственные действия продолжаются по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.
Об этом 24 Каналу рассказали осведомленные источники в правоохранительных органах.
К теме Чиновник Минобороны нанес государству миллиардные убытки: в чем его подозревают
Что известно об обысках у Кубракова
По данным собеседника, утром 11 июля следователи ГБР проводят обыски у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова. Следственные действия продолжаются в рамках расследования вероятного мошенничества нардепа Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене.
По словам источника, Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 миллиона гривен якобы на закупку удобрений в Беларуси. Способствовать в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.
Евгению Шевченко объявили подозрение в госизмене
Евгению Шевченко 14 ноября 2024 года было сообщено о подозрении в государственной измене. Следствие установило, что в своих выступлениях нардеп распространял российские нарративы и высказывания, что вредили информационной безопасности Украины.
В июне 2025 года Офис генпрокурора объявил народному депутату Евгению Шевченко новое подозрение. Речь идет о государственной измене за события после полномасштабного вторжения России.
Сейчас Шевченко грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас нардеп находится в СИЗО.