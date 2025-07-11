ГБР проводит обыски у экс-министра инфраструктуры Кубракова, – источники

Работники Государственного бюро расследований 11 июля проводят обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова. Следственные действия продолжаются по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом 24 Каналу рассказали осведомленные источники в правоохранительных органах.

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Что известно об обысках у Кубракова

По данным собеседника, утром 11 июля следователи ГБР проводят обыски у экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова. Следственные действия продолжаются в рамках расследования вероятного мошенничества нардепа Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене.

По словам источника, Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 миллиона гривен якобы на закупку удобрений в Беларуси. Способствовать в реализации этого замысла мог бывший министр инфраструктуры.

Евгению Шевченко объявили подозрение в госизмене