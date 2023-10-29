Возле Авдеевки пограничники сбили вражеский истребитель
Украинские пограничники сбили российский самолет на Авдеевском направлении. По предварительной информации, говорится об истребителе Су-25.
Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, полковник Андрей Демченко. Он подчеркнул, что пограничники в составе Сил обороны выполняют задачи и на Авдеевском направлении.
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Сегодня расчет ПЗРК произвел выстрел по вражескому самолету. Предварительно, это Су-25. Ракета попала в самолет, после чего мы увидели как он начал снижаться, задымился и скрылся за горизонтом,
– сообщил Демченко.
На прошлой неделе украинские защитники также удачно отработали по российским самолетам. В Генштабе ВСУ 16 октября сообщали, что в течение недели ликвидировали 3 российских истребителя Су-25.
Сколько авиации потеряла российская армия
Согласно данным портала Global Firepower, российская армия имела на начало полномасштабного вторжения 4 182 единицы авиационной техники на вооружении. В это число входят самолеты, вертолеты и вспомогательная техника.
С начала полномасштабного вторжения украинские защитники по состоянию на утро 29 октября 2023 сбили 320 самолетов и 324 вертолета. Стоит подчеркнуть, что в эту статистику не учитывают уничтоженную авиацию на российских аэродромах.
По приблизительным подсчетам, украинские воины уже ликвидировали 15% всего количества авиационной техники, которое имеет на вооружении Россия.
Вместе с тем, авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сообщает, что российская армия на конец 2021 года имела авиапарк из более 400 самолетов. В него входят:
- модернизированные истребители Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35.
- около 50 Су-25 старой версии,
- более 180 бомбардировщиков Су-24,
- около 100 истребителей МиГ-29,
- 3 истребителя Су-57,
- 10 МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов",
- 100 МиГ-31,
- 17 сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160, часть из которых модернизирована в Ту-160М,
- 42 Ту-95,
- 60 бомбардировщиков Ту-22М3.