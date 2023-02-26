Возле белорусской авиабазы "Мачулищи", откуда взлетают российские МиГ-31, слышали взрывы

26 февраля 2023, 15:16
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Источник:

"МотолькоПомоги"

В Беларуси возле авиабазы "Мачулищи" утром 26 февраля слышали звуки взрывов. Именно с аэродрома "Мачулищи" взлетают российские самолеты МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал".

Местные слышали по меньшей мере два взрыва в районе между 8:00 и 9:30. Кроме того, еще один взрыв, вероятно, был слышен ночью.

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Возле аэродрома силовики проверяют все автомобили

По информации разных источников, люди слышали два взрыва в районе 9:30 утра (по другим данным в районе 8 утра). Также есть единичные сообщения, что взрыв был слышен и ночью.

Точное место и что именно взорвалось – пока неизвестно.

С 11 часов в окрестностях аэродрома "Мачулищи" наблюдается активность ГАИ и внутренних войск.

По предварительным данным, в нескольких местах вокруг аэродрома сотрудники ГАИ останавливали машины и проверяли багажники и водительские документы. Позже было замечено движение МАЗов внутренних войск Беларуси к аэродрому.

Местные жители также сообщают, что утром было слышно несколько звуков, похожих на взрывы. Информация о взрывах на данный момент не подтверждена.

У россиян, вероятно, разбился еще один Су-25

26 февраля, вероятно, произошла еще одна катастрофа российского штурмовика Су-25. Это может быть второй случай на этой неделе.

По информации российских телеграм-каналов, самолет разбился из-за возгорания двигателя. Пилот катапультировался и остался в живых.

Министерство обороны России не комментировало событие. Неизвестно, в каком направлении произошло падение самолета.

Россия держит на аэродроме "Мачулищи" носители "Кинжалов"

  • В ноябре 2022 года британская разведка опубликовала данные, подтверждающие размещение на аэродроме "Мачулищи" под Минском МиГ-31К с ракетами "Кинжал".
  • Согласно спутниковому снимку от 17 октября 2022 года, рядом с двумя идентифицированными МиГ-31 на стоянке видны контейнеры от этих ракет. По другим данным со спутниковых фото от Planet Labs, по состоянию на 1 ноября 2022 года на той же стоянке было зафиксировано минимум три самолета МиГ-31К.
  • Наряду с этими самолетами была замечена минимум одна гиперзвуковая ракета "Кинжал", окрашенная в белый цвет. К тому же, норвежское издание Faktisk сообщило, что впервые МиГ-31К на аэродроме "Мачулищи" были замечены 18 октября 2022 года.

Автор: Михайло Гема