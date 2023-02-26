Возле белорусской авиабазы "Мачулищи", откуда взлетают российские МиГ-31, слышали взрывы

В Беларуси возле авиабазы "Мачулищи" утром 26 февраля слышали звуки взрывов. Именно с аэродрома "Мачулищи" взлетают российские самолеты МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал".

Местные слышали по меньшей мере два взрыва в районе между 8:00 и 9:30. Кроме того, еще один взрыв, вероятно, был слышен ночью.

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Возле аэродрома силовики проверяют все автомобили

По информации разных источников, люди слышали два взрыва в районе 9:30 утра (по другим данным в районе 8 утра). Также есть единичные сообщения, что взрыв был слышен и ночью.

Точное место и что именно взорвалось – пока неизвестно.

С 11 часов в окрестностях аэродрома "Мачулищи" наблюдается активность ГАИ и внутренних войск.

По предварительным данным, в нескольких местах вокруг аэродрома сотрудники ГАИ останавливали машины и проверяли багажники и водительские документы. Позже было замечено движение МАЗов внутренних войск Беларуси к аэродрому.

Местные жители также сообщают, что утром было слышно несколько звуков, похожих на взрывы. Информация о взрывах на данный момент не подтверждена.

У россиян, вероятно, разбился еще один Су-25

26 февраля, вероятно, произошла еще одна катастрофа российского штурмовика Су-25. Это может быть второй случай на этой неделе.

По информации российских телеграм-каналов, самолет разбился из-за возгорания двигателя. Пилот катапультировался и остался в живых.

Министерство обороны России не комментировало событие. Неизвестно, в каком направлении произошло падение самолета.

Россия держит на аэродроме "Мачулищи" носители "Кинжалов"