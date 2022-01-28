У Байдена пообщались с крупнейшими банками США о санкциях против России, – СМИ

28 января 2022 , 19:31
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Источник:

Bloomberg

Администрация президента Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны. Говорили о возможных ограничительных мерах против России.

По информации издания, дискуссии проводились в рамках "мер по обеспечению того, чтобы такие действия не нарушили глобальную финансовую систему".

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У Байдена пообщались с представителями банков

Администрация Байдена провела переговоры с крупнейшими банками страны по поводу возможных санкций против России,
– говорится в сообщении.

Источники издания рассказали, что на этой неделе члены администрации, в частности Совета национальной безопасности, провели переговоры с руководителями банков:

  • Citigroup,
  • Bank of America,
  • JPMorgan Chase & Co,
  • Goldman Sachs.

"Они оценивают, как действовать дальше", – пишет СМИ.

Собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что в администрации США озабочены возможными "побочными эффектами" от санкций. В частности, как это было в 2018 году, когда антироссийские ограничения привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.

Напомним, страны Запада озабочены передвижением российских войск на украинской границе Украины. Они считают, что Россия может планировать дальнейшую агрессию, потому и рассматривают санкции.

Санкции против России: последние новости

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Автор: Наталія Пристанська