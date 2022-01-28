У Байдена пообщались с крупнейшими банками США о санкциях против России, – СМИ
Источник:Bloomberg
Администрация президента Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны. Говорили о возможных ограничительных мерах против России.
По информации издания, дискуссии проводились в рамках "мер по обеспечению того, чтобы такие действия не нарушили глобальную финансовую систему".
Читайте также Потом будет полномасштабная война, – Зеленский о том, почему не стоит откладывать санкции
У Байдена пообщались с представителями банков
Администрация Байдена провела переговоры с крупнейшими банками страны по поводу возможных санкций против России,
– говорится в сообщении.
Источники издания рассказали, что на этой неделе члены администрации, в частности Совета национальной безопасности, провели переговоры с руководителями банков:
- Citigroup,
- Bank of America,
- JPMorgan Chase & Co,
- Goldman Sachs.
"Они оценивают, как действовать дальше", – пишет СМИ.
Собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что в администрации США озабочены возможными "побочными эффектами" от санкций. В частности, как это было в 2018 году, когда антироссийские ограничения привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.
Напомним, страны Запада озабочены передвижением российских войск на украинской границе Украины. Они считают, что Россия может планировать дальнейшую агрессию, потому и рассматривают санкции.
Санкции против России: последние новости
- Глава МИД Украины и главный дипломат Евросоюза 27 января провели телефонный разговор. В нем Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель подняли вопросы санкций против России и согласились, что новые санкции должны сдержать Россию от воплощения агрессивных планов.
- Евросоюз совместно с Великобританией и США начали разрабатывать санкции, которые ударят по экономике России. Ограничений не миновать, если Москва продолжит эскалацию против Украины.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что ее страна готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину.
Наступление приведет к невиданным санкциям против России: смотрите видео