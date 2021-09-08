У Байдена просят у Конгресса более 6 миллиардов долларов на расселение афганцев
Источник:The Washington Post
Белый дом запросил у Конгресса США выделить несколько десятков миллиардов долларов на определенные нужды. Администрация Байдена просит выделить 6,4 миллиарда долларов на расселение афганцев.
В целом администрация ожидает получить более 30 миллиардов долларов. Значительную долю денег должны направить на преодоление последствий стихийных бедствий.
Кстати Под угрозой тысячи людей: США оставили в Афганистане базы данных, которые создавали 20 лет
Куда должны пойти деньги
- 14 миллиардов долларов просят для реагирования на стихийные бедствия, произошедшие до урагана Ида.
- 10 миллиардов – для устранения убытков от Ида.
- Еще 6,4 миллиарда хотят направить на переселение десятков тысяч афганцев, которые были партнерами США во время войны в Афганистане.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказывал, что США доставили на свою территорию 23 876 афганцев, которых эвакуировали из страны. Важно, что большинство беженцев оставили там личные вещи, а все сбережения потратили на побег. Поэтому США планируют помочь им, на каждого беженца хотят выделить по 2 275 долларов.
Что нужно знать о ситуации в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате власти в Афганистане. Они взяли под контроль столицу Кабул.
- Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.
- Боевики призвали иностранцев покинуть государство. Их эвакуировали из аэропорта.
- Это был единственный способ покинуть страну. Боевики совершили в аэропорту теракты, в которых погибли по меньшей мере 170 человек.
- Вскоре талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников в частности.
- 7 сентября заявили, что будут формировать свое правительство.