У Байдена просят у Конгресса более 6 миллиардов долларов на расселение афганцев

Белый дом запросил у Конгресса США выделить несколько десятков миллиардов долларов на определенные нужды. Администрация Байдена просит выделить 6,4 миллиарда долларов на расселение афганцев.

В целом администрация ожидает получить более 30 миллиардов долларов. Значительную долю денег должны направить на преодоление последствий стихийных бедствий.

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Куда должны пойти деньги

14 миллиардов долларов просят для реагирования на стихийные бедствия, произошедшие до урагана Ида.

10 миллиардов – для устранения убытков от Ида.

Еще 6,4 миллиарда хотят направить на переселение десятков тысяч афганцев, которые были партнерами США во время войны в Афганистане.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказывал, что США доставили на свою территорию 23 876 афганцев, которых эвакуировали из страны. Важно, что большинство беженцев оставили там личные вещи, а все сбережения потратили на побег. Поэтому США планируют помочь им, на каждого беженца хотят выделить по 2 275 долларов.

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