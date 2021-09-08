Загалом адміністрація очікує отримати понад 30 мільярдів доларів. Значну частку грошей мають спрямувати на подолання наслідків стихійних лих.
До речі Під загрозою тисячі людей: США залишили в Афганістані бази даних, які створювали 20 років
Куди мають піти гроші
- 14 мільярдів доларів просять для реагування на стихійні лиха, що сталися до урагану Іда
- 10 мільярдів – для усунення збитків від Іда.
- Ще 6,4 мільярда хочуть спрямувати на переселення десятків тисяч афганців, які були партнерами США під час війни в Афганістані.
Представник Держдепартаменту Нед Прайс розповідав, що США доставили на свою територію 23 876 афганців, яких евакуювали з країни. Важливо, що більшість біженців залишили там особисті речі, а усі заощадження витратили на втечу. Тому США планують допомогти їм, на кожного біженця хочуть виділити по 2275 доларів.
Що треба знати про ситуацію в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення влади в Афганістані. Вони взяли під контроль столицю Кабул.
- Президент Афганістану Ашраф Гані пішов у відставку та покинув країну.
- Бойовики закликали іноземців покинути державу. Їх евакуювали з аеропорту.
- Це був єдиний спосіб покинути країну. Бойовики здійснили в аеропорті теракти, у яких загинуло щонайменше 170 людей.
- Незабаром таліби оголосили загальну амністію для урядовців зокрема.
- 7 вересня заявили, що формуватимуть свій уряд.