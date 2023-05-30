Украинские пограничники высмеяли "угрозу" наступления из Беларуси, показав красноречивое видео
Украинские военные высмеяли тему угрозы нападения со стороны Белоруссии. С помощью дрона наши военные смогли снять, какой "мощной" является техника врага.
На видео попала машина белорусских пограничников, которая сама почему-то не уезжает. Так что белорусы толкали ее вперед и назад несколько минут по двору, пишет 24 Канал.
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Наши пограничники зафиксировали "движение" врага
Угроза из Беларуси!? Дрон украинских пограничников зафиксировал "перемещение" военной техники вблизи границы,
– пошутили наши пограничники.
На кадрах ведь видно, как белорусский УАЗик сам никак не хочет ехать. Можно предположить, что он уже свое уезжал. Ведь это еще советские и российские грузопассажирские внедорожники, имевшие прежде всего военное назначение.
Белорусский УАЗик не хочет "наступать" на Украину: смотрите видео
На границе с белорусами живое чучело "Валера"
В марте 2023 года на украинско-белорусской границе появилось чучело "Валера", которое повесили наши военные. Пропаганда заявила, что коллеги из Украины повесили "Валеру" ради "психологического давления". Мол, там белорусов пытаются "запугать".
Мы не пугаем, мы намекаем…
– отметили наши пограничники.
Кроме того, белорусы заверили, что "Валера" повешен "в форме российской армии".
После появления сюжета о "Валере" украинская сеть взорвалась мемами. Люди шутили, как испуганы белорусские пограничники и как их страшит "Валера". Прочесть мемы и шутки можно по ссылке.