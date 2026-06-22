У берегов Крыма зафиксировали 4 землетрясения

В понедельник, 22 июня, в районе аннексированного полуострова Крым зафиксировали сразу целых 4 землетрясения. Их эпицентры – в Чёрном море.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля. Читайте также Под Антарктидой, одним из самых сейсмически спокойных регионов, зафиксировали сотни землетрясений Что известно о землетрясениях на территории Крыма? Подземные толчки фиксировали в 13 километрах от побережья полуострова на глубине 16 километров. Магнитуда землетрясения составила от 3,3 до 3,8 балла. Колебания фиксировали около 5:09, 5:27, 6:14, 7:11. По классификации землетрясений относится к ощутимым,

– уточнили в центре контроля.

В Крыму зафиксировали 4 землетрясения / Скриншот с сайта ГЦСК