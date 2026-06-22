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24 Канал Главные новости У берегов Крыма зафиксировали 4 землетрясения
22 июня, 08:45
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Обновлено - 09:00, 22 июня

У берегов Крыма зафиксировали 4 землетрясения

Татьяна Бабич

В понедельник, 22 июня, в районе аннексированного полуострова Крым зафиксировали сразу целых 4 землетрясения. Их эпицентры – в Чёрном море.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля.

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Что известно о землетрясениях на территории Крыма? 

Подземные толчки фиксировали в 13 километрах от побережья полуострова на глубине 16 километров. Магнитуда землетрясения составила от 3,3 до 3,8 балла. 

Колебания фиксировали около 5:09, 5:27, 6:14, 7:11. 

По классификации землетрясений относится к ощутимым, 
– уточнили в центре контроля.


В Крыму зафиксировали 4 землетрясения / Скриншот с сайта ГЦСК

 

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