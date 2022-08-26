У берегов Турции российский нефтяной танкер наехал на катер
Источник:Sabah
Напротив пролива Дарданеллы в Турции столкнулись российский нефтяной танкер Karakuz и катер. Предварительно известно, что на борту последнего находились люди.
Инцидент произошел ориентировочно в 21:00 25 августа. По данным местного СМИ, столкновение произошло на участке, соединяющем Мраморное и Эгейское моря.
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В Турции российский танкер столкнулся с катером
140-метровый танкер Karakuz, следовавший из россии в Грецию, и лодка с двумя людьми на борту столкнулись перед проливом Дарданеллы. Хотя жертв нет, но поврежденный катер дал задний ход и отошел к причалу,
– говорится в сообщении.
После этого капитан российского танкера проинформировал об аварии береговую охрану Турции. Последняя отправила на место происшествия буксир и спасательную шлюпку. Известно, что:
- два человека, которые были в катере, не пострадали;
- поврежденный катер должны были отбуксировать к турецкому полуострову Галлиполи.
Кратко о последних инцидентах россии
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- российский вертолет принадлежит северо-западному округу росгвардии. Сообщается, что он, вероятно, упал из-за неисправности рулевого винта.
- В мае россия потеряла еще один корабль в Черном море. Речь идет о судне тылового обеспечения проекта 23120. Таких у кремля только два – "всеволод бобров" и "эльбрус".
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