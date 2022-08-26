У берегов Турции российский нефтяной танкер наехал на катер

Напротив пролива Дарданеллы в Турции столкнулись российский нефтяной танкер Karakuz и катер. Предварительно известно, что на борту последнего находились люди.

Инцидент произошел ориентировочно в 21:00 25 августа. По данным местного СМИ, столкновение произошло на участке, соединяющем Мраморное и Эгейское моря.

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В Турции российский танкер столкнулся с катером

140-метровый танкер Karakuz, следовавший из россии в Грецию, и лодка с двумя людьми на борту столкнулись перед проливом Дарданеллы. Хотя жертв нет, но поврежденный катер дал задний ход и отошел к причалу,

– говорится в сообщении.

После этого капитан российского танкера проинформировал об аварии береговую охрану Турции. Последняя отправила на место происшествия буксир и спасательную шлюпку. Известно, что:

два человека, которые были в катере, не пострадали;

поврежденный катер должны были отбуксировать к турецкому полуострову Галлиполи.

Кратко о последних инцидентах россии

В июле в россии "устал" и "прилег" отдохнуть военный вертолет Ми-8. Воздушное судно оккупантов совершило "жесткую посадку" в Ленинградской области.

российский вертолет принадлежит северо-западному округу росгвардии. Сообщается, что он, вероятно, упал из-за неисправности рулевого винта.

В мае россия потеряла еще один корабль в Черном море. Речь идет о судне тылового обеспечения проекта 23120. Таких у кремля только два – "всеволод бобров" и "эльбрус".

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