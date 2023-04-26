В России сходит новая "звезда" вместо ЧВК "Вагнера", – военный обозреватель

Боевики из ЧВК "Вагнера" уже месяц никак не могут захватить Бахмут, хотя и теряют там колоссальное количество личного состава. Несмотря на неудачи известных и довольно сильных вагнеровцев, частные военные компании становятся все более популярными в России.

Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований. Так, недавно стало известно о новой НДС, которую спонсирует российский Газпром.

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"Звездная болезнь Пригожина"

Лидер Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин встретились в Чечне. Детали встречи, однако, остались неизвестными.

Есть большое желание и неоправданные амбиции, ничем не подкрепленные. Пригожин – классическая жертва звездной болезни. Он делает заявления, ему нравится, когда все его цитируют. А на самом деле его роль сводится сугубо к тому, чтобы вести боевые действия в районе Бахмута и контролировать золотые прииски в Африке.

– отметил Александр Мусиенко.

Вместо этого роль Кадырова состоит в удержании своих боевиков в загранотрядах, поддерживать дисциплину, бороться с дезертирством, с неисполнением приказов и деморализацию личного состава русских мобилизованных.

Впрочем, сейчас Евгений Пригожин не зря делает заявления о прекращении так называемой "специальной операции" в Украине. Важным фактором является и то, что его ресурсы заканчиваются.

"Сейчас, кстати, сходит новая звезда вместо ЧВК "Вагнера" – ЧВК "Редут". Их боевики уже были замечены на востоке Украины, по меньшей мере, батальон был сформирован. Это новая Газпромовская "тема", они их спонсируют", – рассказал Мусиенко.

Пока у них нет главного предводителя, как, например, Пригожин, но не исключено, что он появится впоследствии.

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Политические амбиции

Евгений Пригожин делает провокационные и политические заявления.

Он думает, что таким образом составляет альтернативу другой позиции, а это действительно так. Она запоминается и на кого рассчитана,

– подчеркнул военный обозреватель.

Основатель ЧВК "Вагнера" ищет поддержку, чтобы это помогло его будущей карьере. Впрочем, по мнению Мусиенко, ему вряд ли это удастся.

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