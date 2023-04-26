В России сходит новая "звезда" вместо ЧВК "Вагнера", – военный обозреватель
Боевики из ЧВК "Вагнера" уже месяц никак не могут захватить Бахмут, хотя и теряют там колоссальное количество личного состава. Несмотря на неудачи известных и довольно сильных вагнеровцев, частные военные компании становятся все более популярными в России.
Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований. Так, недавно стало известно о новой НДС, которую спонсирует российский Газпром.
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"Звездная болезнь Пригожина"
Лидер Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин встретились в Чечне. Детали встречи, однако, остались неизвестными.
Есть большое желание и неоправданные амбиции, ничем не подкрепленные. Пригожин – классическая жертва звездной болезни. Он делает заявления, ему нравится, когда все его цитируют. А на самом деле его роль сводится сугубо к тому, чтобы вести боевые действия в районе Бахмута и контролировать золотые прииски в Африке.
– отметил Александр Мусиенко.
Вместо этого роль Кадырова состоит в удержании своих боевиков в загранотрядах, поддерживать дисциплину, бороться с дезертирством, с неисполнением приказов и деморализацию личного состава русских мобилизованных.
Впрочем, сейчас Евгений Пригожин не зря делает заявления о прекращении так называемой "специальной операции" в Украине. Важным фактором является и то, что его ресурсы заканчиваются.
"Сейчас, кстати, сходит новая звезда вместо ЧВК "Вагнера" – ЧВК "Редут". Их боевики уже были замечены на востоке Украины, по меньшей мере, батальон был сформирован. Это новая Газпромовская "тема", они их спонсируют", – рассказал Мусиенко.
Пока у них нет главного предводителя, как, например, Пригожин, но не исключено, что он появится впоследствии.
Александр Мусиенко о новом ПВК в России: смотреть видео
Политические амбиции
Евгений Пригожин делает провокационные и политические заявления.
Он думает, что таким образом составляет альтернативу другой позиции, а это действительно так. Она запоминается и на кого рассчитана,
– подчеркнул военный обозреватель.
Основатель ЧВК "Вагнера" ищет поддержку, чтобы это помогло его будущей карьере. Впрочем, по мнению Мусиенко, ему вряд ли это удастся.
Скандалы между российскими ЧВК: что известно
- Боевики из батальона "Поток", связываемые с Газпромом, записали видео-обращение к Владимиру Путину. Военные жаловались на предводителя ЧВК "Вагнера", который отдавал приказы блокировать подход, когда боевики "Потока" отходили с позиций в результате атак ВСУ.
- Пригожин отреагировал почти мгновенно. По его словам, в Кремле поняли, что можно легко зарабатывать на войне, поэтому начали создавать частные военные компании. Он добавил, что боевики "Потока" просто отдали украинским военным позиции, которые отвоевывали вагнеровцы.
- Также Пригожин пожаловался, что бойцы Газпромовского ПЧК трусливо убегают с позиций.