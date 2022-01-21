В Гане грузовик со взрывчаткой врезался в мотоцикл: много жертв, разрушены 500 зданий
Источник:The Guardian
На западе африканской Ганы произошло жуткое ДТП. Грузовик, перевозивший взрывчатку для горных работ, столкнулся с мотоциклом. Это привело к мощному взрыву, который разрушил сотни зданий.
Жуткий инцидент произошел 20 января в поселке Апиате, что вблизи шахтерского городка Богосо. Оно расположено примерно в 300 километрах к западу от столицы страны – Аккры.
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Водитель пытался предупредить местных
Местные правоохранители подтвердили, что, по предварительной информации, взрыв произошел после ДТП с участием грузовика и мотоцикла. По словам очевидцев, когда загорелся мотоцикл, водитель автомобиля пытался предостеречь местных жителей. Он выбежал из своей машины и кричал, чтобы они убегали.
Впрочем, не все сразу послушали мужчину, а сначала пытались выяснить, что произошло. Приблизительно через 10 минут после аварии раздался мощный взрыв.Обратите внимание! После взрыва на месте ДТП образовалась огромная воронка. По данным Национальной организации по ликвидации последствий стихийных бедствий, ударная волна разрушила более 500 зданий.
Много жертв и пострадавших
- В больницы доставили по меньшей мере 57 пострадавших. По информации AFP, среди них есть 5-летний ребенок, состояние которого оценивают как тяжелое.
- В настоящее время власти еще не объявляли официальное количество жертв. Но чиновники уже рассказали местным СМИ, что может говорится даже о 17 погибших.
Фото с места трагедии в Гане / Скриншот с видео
Сотни зданий – сравнены с землей / Скриншот с видео
На кадрах, обнародованных в сети, видны сотни полностью разрушенных зданий. Экстренные службы продолжают спасательные работы. Многие при взрыве находились в домах, там они оказались в ловушке. "Нам удалось спасти некоторых, но не всех", – о тметил местный чиновник Исаак Дсамани.
Мощный взрыв унес жизни многих людей: смотрите видео
Перед взрывом вспыхнул пожар: смотрите видео
Пострадали многие местные: смотрите видео
Трагедию прокомментировал президент
На взрыв у Богосо уже отреагировал Нана Акуфо-Аддо, президент Ганы. Он отметил, что произошел "действительно грустный и трагический инцидент". От имени власти политик выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. "Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить скорейшее возвращение жителей Апиате в нормальную жизнь", – заверил глава государства.
Другие мощные взрывы в мире
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