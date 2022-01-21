В Гане грузовик со взрывчаткой врезался в мотоцикл: много жертв, разрушены 500 зданий

На западе африканской Ганы произошло жуткое ДТП. Грузовик, перевозивший взрывчатку для горных работ, столкнулся с мотоциклом. Это привело к мощному взрыву, который разрушил сотни зданий.

Жуткий инцидент произошел 20 января в поселке Апиате, что вблизи шахтерского городка Богосо. Оно расположено примерно в 300 километрах к западу от столицы страны – Аккры.

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Водитель пытался предупредить местных

Местные правоохранители подтвердили, что, по предварительной информации, взрыв произошел после ДТП с участием грузовика и мотоцикла. По словам очевидцев, когда загорелся мотоцикл, водитель автомобиля пытался предостеречь местных жителей. Он выбежал из своей машины и кричал, чтобы они убегали.

Впрочем, не все сразу послушали мужчину, а сначала пытались выяснить, что произошло. Приблизительно через 10 минут после аварии раздался мощный взрыв.

Много жертв и пострадавших

В больницы доставили по меньшей мере 57 пострадавших. По информации AFP, среди них есть 5-летний ребенок , состояние которого оценивают как тяжелое.

, состояние которого оценивают как тяжелое. В настоящее время власти еще не объявляли официальное количество жертв. Но чиновники уже рассказали местным СМИ, что может говорится даже о 17 погибших.

После взрыва на месте ДТП образовалась огромная воронка. По данным Национальной организации по ликвидации последствий стихийных бедствий, ударная волна разрушила более 500 зданий.



Фото с места трагедии в Гане / Скриншот с видео



​​Сотни зданий – сравнены с землей / Скриншот с видео

На кадрах, обнародованных в сети, видны сотни полностью разрушенных зданий. Экстренные службы продолжают спасательные работы. Многие при взрыве находились в домах, там они оказались в ловушке. "Нам удалось спасти некоторых, но не всех", – о тметил местный чиновник Исаак Дсамани.

Мощный взрыв унес жизни многих людей: смотрите видео

Перед взрывом вспыхнул пожар: смотрите видео

Пострадали многие местные: смотрите видео

Трагедию прокомментировал президент

На взрыв у Богосо уже отреагировал Нана Акуфо-Аддо, президент Ганы. Он отметил, что произошел "действительно грустный и трагический инцидент". От имени власти политик выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. "Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить скорейшее возвращение жителей Апиате в нормальную жизнь", – заверил глава государства.

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