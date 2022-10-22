Второй день подряд у границ Польши истребители НАТО перехватывают военные самолеты России
Источник:Военно-воздушные силы Италии
Истребители Североатлантического альянса вылетали, чтобы перехватить российские военные самолеты. Ведь последние решили летать у границ НАТО.
Военно-воздушные силы Италии сообщили, что истребители вылетали 20 и 21 октября, передает 24 канал. Россияне летали у границ с Польшей.
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Российские самолеты летали у границ НАТО
Два экстренных вылета истребителей Eurofighter из состава Военно-воздушных сил Италии, задействованных в миссии по воздушному патрулированию Польши,
– сообщили Военно-воздушные силы Италии.
Стоит напомнить, что Командование воздушно-космической обороны Аляски 17 октября зафиксировало попавших в зону распознавания противовоздушной обороны российские бомбардировщики Ту-95 Bear-H. Именно поэтому:
- истребители F-16 Военно-воздушные силы США перехватили их;
- русские самолеты остались в международном воздушном пространстве;
- русская техника не вошла в суверенное воздушное пространство США или Канады.
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Россияне могут готовить военные действия против Литвы и Польши
Россия неоднократно угрожала Польше нападением. Буквально 21 октября руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что Кремль пытается увеличить эскалацию на страны ЕС и НАТО.
Это очень заметно. На мой взгляд, учитывая ту агрессивность и уровень эскалации, которые придерживаются Путин и Кремль, они могут готовить непосредственно военные действия против Литвы и Польши. Цель этого – через территорию Польши отрезать обеспечение и логистические поставки оружия в Украину,
– объяснил Мусиенко.
Он отметил, что Россия вполне реально может готовить предпосылки для дальнейших действий и эскалации со странами Евросоюза и Североатлантическим союзом.
В частности, по его данным, подразделения белорусских войск, которые были на границе с Ровенской областью, выводят на ротацию, чтобы объединить с Россией.
"Они переводятся в состояние боевой готовности к границам Польши и Литвы", – добавил аналитик.
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