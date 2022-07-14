В Херсоне и Мелитополе оккупанты уже избавляются от украинцев-предателей, – Минобороны

На оккупированных территориях есть серьезная нехватка "кадров" в так называемую "власть", ведь россияне ехать сюда не хотят. А от коллаборантов в Херсоне и Мелитополе уже избавляются и сами захватчики.

Об этом рассказала на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр. россияне не обольщаются "должностями", ведь боятся обстрелов.

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Некоторые украинцы все же пошли на сотрудничество с оккупантами

В Минобороны говорят, что некоторые украинские граждане пошли на сотрудничество с оккупантами. Им предоставили "места работы" в так называемых "органах управления".

Но оккупанты – по мере заполнения этих должностей гражданами россии – избавляются от предателей. Нам известно, что уже начался процесс увольнения предателей,

– объяснила Маляр.

Наиболее заметно это во временно оккупированных Херсоне и Мелитополе. В Минобороны также призвали поддерживать связь с людьми на временно оккупированных территориях. Украинцам обязательно следует знать, что ВСУ придут и освободят украинские земли.

В Минобороны Украины также отметили, что за последнюю неделю украинские защитники не уступили ни одного метра родной земле.

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Коллаборанты на оккупированных территориях: коротко

В Харьковской области в оккупационных "администрациях" массово "чистят" ряды коллаборантов. Причины этого пока неизвестны. Вероятно, что россияне не доверяют своим гауляйтерам.

Нардепа Алексея Ковалева, который пошел на сотрудничество с оккупантами Херсонщины, исключили из налогового комитета Рады, также ему объявили о подозрении в государственной измене.

Также россияне пополняют свои силы на захваченных территориях правоохранителями-предателями. Вместо этого им обещают оставить на "должностях" и даже повысить.

Узнайте в видео – что произошло с коллаборантом Сальдо