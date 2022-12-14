Наконец настоящая конфискация: Янукович теперь без имущества в Украине по решению ВАКС

До этого дня резиденция Межигорье и другая недвижимость все еще была в собственности беглого экс-президента Виктора Януковича. Высший антикоррупционный суд наконец-то принял решение о конфискации имущества госпредателя, наложив на него санкции.

Поражения России на фронте свидетельствуют, что Виктору Януковичу больше никогда не стать президентом Украины. Также бывшему главе страны и предателю следует окончательно забыть о своем имуществе в нашем государстве, ведь ВАКС его наконец конфисковал 14 декабря.

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Какое имущество Януковича теперь в собственности государства

В Центре противодействия коррупции отмечают, что в собственность государства перешли паркоместа, деньги на счетах и более полтысячи культурных ценностей экс-президента на сумму 18,7 миллионов евро.

Такое решение приняли судьи ВАКС Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов. Соответствующий иск подали юристы Министерства юстиции Украины,

– пишут в организации.

Итак, скандальный президент теперь без:

резиденции Межигорье, в том числе знаменитого дома Хонка;

гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье;

квартиры на Оболонской набережной;

паркомест;

31 миллиона гривен и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах;

100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника";

537 культурных ценностей – книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка 19 века.

Все благодаря НАБУ и другим правоохранителям

Это решение ВАКС можно обжаловать в апелляционной палате в течение 5 дней со дня его оглашения.

Следует отметить, что большинство активов удалось конфисковать благодаря работе детективов НАБУ. Произошло это в рамках уголовного производства по Межигорью. Собственно, дело Януковича с 2014 по 2019 год лежало в Офисе Генпрокурора, пока в декабре 2019 года его не передали в НАБУ.

Через два года детективы смогли не только осмотреть, инициировать аресты сотен активов на территории Межигорья и передать все арестованное в АРМА, но и добиться заочного ареста для Януковича и его сына, завершить расследование и направить дело в суд,

– подчеркивают в Центре противодействия коррупции.

Кроме того, там отмечают, что полученные материалы уже передали Минюсту для дальнейшей подготовки иска против Януковича. Правоохранительные органы доказали, что экс-президент-предатель помогал России вести войну против Украины. В частности, он публично обращался к Зеленскому удовлетворить условия Кремля и сложить оружие.

Ранее в отношении Януковича выносили приговор за госпредательство. Однако тогда наложенные санкции не предусматривали конфискацию имущества.

Напомним, недавно украинские полицейские нашли у депутата российского парламента и предателя Украины 11 квартир в Киеве. Пока эту недвижимость не конфисковали. Однако ожидается, что это произойдет в ближайшее время.