У этих людей нет тормозов, – белорусский оппозиционер предположил, нападет ли Путин на Литву

Секретарь Совбеза России угрожает населению Литвы из-за запрета транзита товаров в Калининградскую область. Есть все возможности для того, что Россия может жестко ответить стране, в частности, с территории Беларуси.

Об этом сказал белорусский оппозиционный политик Юрий Губаревич. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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В частности, по его словам, есть возможность мобилизовать белорусские войска в северо-западном направлении в район Гродно.

Также, как мы видим, российские военные совершенно спокойно чувствуют себя на территории Беларуси. Даже не согласуя с военным руководством Беларуси свои перемещения и дислокацию.

Поэтому этот вопрос может обсуждаться. Угроза действительно сохраняется. Она достаточно высока. На примере последних событий, каких-либо ограничений или тормозов у этих людей (россиян – 24 канал) нет,

– считает Губаревич.

Поэтому, как он подчеркнул, Польше и Литве следует остерегаться подобной угрозы.

"Удар по всей Европе": что говорят другие эксперты

Пубилицст Андрей Пионтковский уверен, что угрозы России Литве не больше, чем "понты" питерского двора. Об этом он сказал 24 каналу и добавил, что реализация этих угроз – нулевая.

Глава правления Центра трансатлантического диалога Юлия Осмоловская отметила, что Кремль хочет повышения своих ставок, не подкрепленных реальной способностью России работать на нескольких фронтах одновременно. Так что можно только говорить "о блефе и лозунгах отчаяния" страны-агрессора.

Украина, Молдова и Грузия пытаются вступить в ЕС. Эти страны хотят в Европу, а не в Россию. Поэтому Путин может нанести удар по европейским странам. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

Почему Россия паникует

В Кремле возмущены тем, что Литва ограничила транзит российских товаров по своей территории. Одиозная представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России на действия Литвы будет не дипломатичным.

А в Эстонии российский вертолет на несколько минут пересек их воздушное пространство. Такое случилось впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Из-за отказа Литвы в транзите россияне даже решили начать военные учения имитацией ракетных ударов в Калининградской области, то есть сразу у границы с Литвой.

А 22 июня Россия пригрозила Литве отключением от системы электроснабжения. В Литве угрозами россиян не удивлены и не напуганы. Однако президент страны Гитанас Науседа отметил 23 июня, что в Вильнюсе готовы к тому, что Литву отключат от региональной электросети.

К слову – стоит ли Литве остерегаться России: смотрите видео