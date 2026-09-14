У этого Генпрокурора есть только один путь: уход с должности, – Зеленский

Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение руководителю НАБУ Семену Кривоносу. Он добавил, что раньше его от этого удерживал президент.

Владимир Зеленский отреагировал на видеообращение Кравченко.

Как Зеленский прокомментировал заявления Кравченко?

Почти сразу же после того, как генпрокурор опубликовал резонансный пост в соцсетях, появилась реакция президента.

Глава государства призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать отставку Кравченко.

У этого Генерального прокурора есть только один путь: освобождение от должности. Вот это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно,

– заявил Зеленский.

Напомним, что генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.

По его словам, руководитель НАБУ подозревается в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также фиктивного усыновления, которое могло создать основания во избежание ответственности в суде.

Кравченко также сообщил о подозрении лицу, близкому к руководителю САП Александру Клименко. Его, по словам генпрокурора, подозревают в попытках влиять на судей ВАКС, предложения неправомерной выгоды и содействии уклонению от мобилизации.

Заявление Кравченко сделал на фоне своей отставки от должности генпрокурора.

Он возразил, что его решение связано с признанием вины или договоренностями, и заявил, что не позволит использовать свою отставку для прекращения уголовных производств или уничтожения доказательств.