В Калифорнии придется уничтожить 10 тысяч деревьев после масштабных лесных пожаров
Источник:NBC News
В Калифорнии, что в США, планируют уничтожить примерно 10 тысяч деревьев. Все они – ослаблены пожарами, которые бушевали в регионе летом.
Спасатели считают поврежденные деревья опасными для людей.
Важно Чтобы уберечь от лесного пожара: самое большое дерево в мире завернули в "одеяло"
Спасатели займутся вырубкой ослабленных деревьев:
- пожарами,
- засухой,
- болезнями,
- возрастом.
В то же время национальные парки "Секвойя" и "Кингс-Каньон" предупредили, что соседняя автомагистраль Generals Highway будет закрыта для посетителей, поскольку они могут создать барьеры для пожаротушения.
Шоссе соединяет большой лес, где растут два наиболее гигантских дерева в мире – дерево Генерал Шерман и дерево Генерал Грант. Известные деревья не пострадали.
Последствия пожаров в Калифорнии
Лесные службы отмечают, что в результате пожаров погибли сотни гигантских секвой, но полный размер ущерба еще не установлен. Большинство частично пострадали, а некоторые эволюционировали, чтобы выжить.
Чтобы спасти деревья-гиганты, пожарные оборачивали их огнеупорным материалом, расчищали растительность вокруг них, устанавливали спринклеры и поливали водой и огнезащитным гелем.
Генерала Шермана окутали в огнестойкое "одеяло" / Фото Национального парка "Секвойя"
Сотрудники лесного фонда уже развернули основу дерева Генерал Шерман после того, как опасность от пожара миновала.
Лесные пожары в США: главное
- Летом в США бушевали масштабные лесные пожары. Их количество составляло 90 природных пожаров, из которых 14 были в Калифорнии. Огонь уничтожал деревья, кустарники, животных и дома вокруг.
- Разрушительный пожар 26 августа приблизился к популярному среди туристов озеру Тахо. Дым от многочисленных возгораний пробирается в Лос-Анджелес.
- Жителей Северной Калифорнии, проживающих неподалеку от очагов пожаров, срочно эвакуировали на юг.