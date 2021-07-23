Возле КГГА в честь открытия Олимпиады подняли флаг Национального олимпийского комитета: фото

Виталий Кличко, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также спортсмены-дети приняли участие в торжественном поднятии флага Национального олимпийского комитета Украины под зданием КГГА. Акцию посвятили открытию XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Руководил церемонией мэр столицы Виталий Кличко, пожелавший сборной Украины успеха и побед. К нему присоединились чиновники МОК, а также прославленные спортсмены и тренеры.

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Кроме того, торжественное поднятие флага посетили молодые спортсмены.

В сборную вошли 38 киевлян



На поднятие флага приехали известные украинские спортсмены / Фото КГГА

Флаг НОК возле КГГА подняли в честь поддержки спортсменов, прошедших отбор к Олимпиаде. По словам Кличко среди 158 олимпийцев в сборной Украины в Токио отправились 38 киевлян.

Сегодня мы собрались, чтобы поддержать наших спортсменов, которые в течение пяти лет боролись за право представлять Украину на главных спортивных соревнованиях мира. Хочу пожелать нашим спортсменам успеха и силы духа! Вы много работали и, убежден, сможете показать высокие результаты! Главное – верьте в себя! Киевляне и вся страна будут болеть и держать кулаки за новые победы украинских спортсменов,

– подчеркнул Виталий Кличко.



Возле здания КГГА подняли флаг НОК / Фото КГГА

Церемонию поднятия флага посетили:

бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Елена Говорова;

олимпийский чемпион по футболу Алексей Михайличенко;

олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева;

олимпийские чемпионы по фехтованию Григорий Крисс и Яна Шемякина;

чемпионка по легкой атлетике Инесса Кравец;

серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле Светлана Мазий;

бронзовые призеры Олимпийских игр по гандболу Лариса Заспа и Елена Яценко;

бронзовый призер Олимпийских игр по академической гребле Татьяна Устюжанина.

XXXII летние Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля по 8 августа.