Предлагал присоединить восточные регионы к России: СБУ задержала экс-чиновника – агента ФСБ
Источник:СБУ
В Киеве СБУ задержала экс-чиновника, который проводил информационные диверсии против Украины. Агент ФСБ предлагал присоединить восточные регионы нашего государства к Ростовской области.
Речь идет об экс-чиновнике, ранее работавшем в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности. Его задержала контрразведка Службы безопасности.
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Восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины
Бывший украинский чиновник был агентом ФСБ. Он проводил информационные диверсии против Украины.
После увольнения с государственной службы в 2014 году начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины.
С тех пор находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, координировавшим его информационно-подрывную деятельность против нашего государства.
Также российский агент сотрудничал с террористом Пасечником, которому предоставлял "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске,
– отметили в СБУ.
Кроме того, фигурант публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к составу Ростовской области.
Все факты преступной деятельности вражеского агента уже задокументировали разведчики СБУ. Кстати, его задержали в собственном доме.
Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные фигурантом по заказу ФСБ, направлены против государственной безопасности Украины,
– подчеркнули в СБУ.
В Киеве задержан агент ФСБ / Фото СБУ
В ходе обысков обнаружили отличие "За взаимодействие"
Во время обысков в доме и автомобиле предателя изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России.
Кроме того, у фигуранта нашли отличие "За взаимодействие" от представителей государства-агрессора, а также запрещённую коммунистическую и прокремлевскую символику.
Украинский экс-чиновник получил от агрессора отличие "За взаимодействие" / Фото СБУ
СБУ сообщила задержанному о подозрении по 2 статьям – "Коллаборативная деятельность", "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".Кстати говоря, суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Российскому агенту грозит до 15 лет тюрьмы.
Заметим, что 2 января СБУ заблокировала вебкамеры, которые "засветили" работу ПВО во время массированной атаки на Киев. Российские спецслужбы сломали две камеры, чтобы шпионить за Силами обороны.