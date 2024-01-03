Йдеться про ексчиновника, який раніше працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Його затримала контррозвідка Служби безпеки.

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Вихваляв агресивну політику Кремля щодо України

Колишній український посадовець був агентом ФСБ. Він проводив інформаційні диверсії проти України.

Після звільнення з державної служби у 2014 році почав позиціювати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.

З того часу перебував на прямому зв'язку з одним з керівників 5-ї служби ФСБ, що координував його інформаційно-підривну діяльність проти нашої держави.

Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську,

– зазначили в СБУ.

Окрім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував "приєднати" східні регіони України до складу Ростовської області.

Усі факти злочинної діяльності ворожого агента вже задокументували розвідники СБУ. До речі, його затримали у власному помешканні.

Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України,

– підкреслили в СБУ.

У Києві затримали агента ФСБ / Фото СБУ

Під час обшуків виявили відзнаку "За взаємодію"

Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони й документи, що підтверджують його підривну діяльність на користь Росії.

Окрім того, у фігуранта знайшли відзнаку "За взаємодію" від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.



Український ексчиновник отримав від агресора відзнаку "За взаємодію" / Фото СБУ

СБУ повідомила затриманому про підозру за 2 статтями, – "Колабораційна діяльність", "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

До речі, суд вже обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Російському агенту загрожує до 15 років тюрми.

Зауважимо, що 2 січня СБУ заблокувала вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час масованої атаки на Київ. Російські спецслужби зламали дві камери, щоб шпигувати за Силами оборони.