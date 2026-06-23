"Украина создала очень хорошие условия": интервью генерала Ходжеса о завершении войны

Сейчас Владимир Путин не готов завершить войну, он по-прежнему считает, что может победить. В то же время россияне всё сильнее ощущают на себе её последствия. В частности, из-за ударов Украины и топливного кризиса они не могут даже заправить свои автомобили.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу рассказал, как украинские атаки на Москву влияют на Путина и россиян, и готовы ли в России к окончанию войны. Подробности – далее в материале.

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У кого инициатива в войне?

У российских оккупантов сейчас не хватает топлива для гражданского населения из-за украинских ударов беспилотниками по сухопутному коридору между Россией и оккупированным Крымом, а также из-за ударов средней дальности. Как вы считаете, начала ли Украина наконец-то побеждать в этой войне или, по крайней мере, переламывать ход войны в свою пользу?

Бесспорно. Мне нравится просыпаться каждое утро и видеть дым, поднимающийся над очередным российским нефтеперерабатывающим заводом, разрушенным мостом или горящими российскими колоннами и техникой.

Мне также нравится видеть фотографии шокированных российских туристов в Крыму. Они не могут поверить, что это происходит, потому что, на мой взгляд, это лишь подтверждает, что российское правительство не было честным со своим народом относительно реального положения дел на войне. Кому придет в голову везти свою семью в Крым на летний отдых посреди войны, учитывая все то, что там происходит?

Теперь российское население, возможно, начинает понемногу ощущать то, с чем украинцы сталкиваются уже много лет.

Для меня очевидно, что инициатива перешла на сторону Украины. Это продолжается уже некоторое время, но теперь становится всё более очевидным даже для скептиков, которые не были уверены, что Украина сможет это сделать. Но, конечно, это ещё не конец. Нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем, и я считаю очень важным, чтобы Украина, а также Запад не сбавляли обороты. Нужно продолжать в том же духе.

Полное интервью Бена Ходжеса: смотрите видео

Как вы считаете, это действительно переломный момент в этой войне? Ведь, как вы только что упомянули, даже самые скептически настроенные военные аналитики сейчас признают успехи Украины в контексте дальнобойных ударов. Владимир Путин не может их остановить.

Да. Я не уверен насчёт фразы "переломный момент". Никогда не знаешь, что это был переломный момент, пока не оглянешься назад и не увидишь, когда это произошло. Поэтому я не считаю, что нам нужно пытаться определить, наступил ли уже переломный момент.

С другой стороны, я считаю справедливым сказать, что это позитивный момент. Все больше аналитиков и экспертов признают, что инициатива перешла к Украине. Хочется надеяться, что правительство США и администрация Дональда Трампа также это признают и положат конец этому абсурду с тем, у кого все карты.

Изменит ли Трамп свою поддержку Украины после признания её успехов?

Недавно мы услышали позитивные заявления в адрес Украины со стороны президента Трампа, а также министра обороны США Пита Хэгсета. Они, наконец, признали, что Украина не просто держится, но и успешно дает отпор. Может ли это изменить характер поддержки Украины со стороны США? Ожидаете ли вы, что программа PURL сохранится и европейцы продолжат закупать американское оружие для Украины?

Мне хотелось бы увидеть изменение политики, чтобы они сделали это приоритетом, как мы и обсуждали. Мы с вами не раз обсуждали, что даже при прошлой американской администрации, несмотря на их поддержку, они так и не сказали прямо, что хотят победы Украины. Администрация Трампа в этом плане действует даже хуже – и в вопросах оказания помощи, и в других аспектах. Поэтому, честно говоря, я этого не жду.

Я не верю, что президент Трамп может как-то изменить свою позицию, независимо от его заявлений. То же самое касается его администрации. Конгресс, как и раньше, настроен очень благосклонно, как и большинство американцев. Но, думаю, и в европейских столицах, и в Киеве уже осознали, что придется действовать без серьезного участия со стороны администрации Трампа.

На саммите "Большой семерки" президент Трамп все же подписал совместное заявление, призывающее к более активной поддержке Украины. Это хорошие новости. Хорошо, что он это сделал, но, конечно, у него сейчас много других забот, например, переговоры с иранцами. Ведь мы сталкиваемся с внутренними вызовами. Считаю, что они отнимают у него много времени и энергии.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что США изменили свою позицию. Ранее Трамп считал, что поражение Украины неизбежно, поэтому США продвигали мирное соглашение. Теперь Трамп осознал, что российское руководство вводило его в заблуждение. Как, по вашему мнению, это может повлиять на переговоры? Будут ли США выступать в роли так называемого посредника и примут ли они сторону Украины за столом переговоров?

Я хотел бы, чтобы США сыграли главную роль в этом процессе, но я не доверяю администрации Трампа. Они либо не осознали истинных причин этой войны, либо предпочли их проигнорировать.

Все эти заявления, которые я слышал от госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса, президента Трампа и министра финансов Скотта Бессента, показывают, что они на самом деле не понимают ситуации. И они продолжают относиться к этому как к какой-то сделке с недвижимостью, хотя речь идет о безопасности не только Европы, но и, по сути, всех нас. Они до сих пор не используют весь арсенал экономических мер против России.

Лично я, к сожалению, не верю, что администрация Трампа действительно сможет помочь в этом вопросе. Именно поэтому важно, чтобы Украина, Германия, Франция, Великобритания и другие европейские лидеры и государства работали над этим самостоятельно.

В каком состоянии армия Путина?

На ваш взгляд, российская армия уже достигла своего предела? Ведь ситуация на линии фронта сейчас одна из лучших за последние 10 месяцев, а российской армии так и не удалось совершить ни одного прорыва или даже добиться существенных тактических успехов.

Собственно, военно-теоретическая концепция кульминационной точки, которую мы почерпнули у Клаузевица (прусский генерал, – 24 Канал) и Жомини (известный военный теоретик XIX века, – 24 Канал), гласит, что противник достиг точки истощения. Он не может продвигаться дальше либо из-за нехватки снабжения, либо из-за больших потерь.

Я бы не стал утверждать, что у российских наземных сил закончились люди или снабжение. Дело в том, что у них закончились идеи. Они до сих пор пытаются повторять то, что делали на протяжении последних четырёх лет. И пока они не придумают, как прорвать линию обороны Украины, пока россияне не поймут, как это сделать, думаю, ситуация будет оставаться в тупике. По крайней мере, для российской стороны.

Конечно, это означает, что украинцам, как мне кажется, удалось сократить количество военнослужащих, подвергающихся риску на линии фронта, но при этом вы всё равно не сможете сдвинуть зону поражения в другую сторону, пока Украина не найдёт способ буквально изменить положение дел.

Я думаю, что Украина частично добивается этого, уничтожая российскую логистику, колонны снабжения, мосты и всё, что расположено на юго-востоке. Это правильная стратегия. И тогда мы, возможно, увидим возвращение к более маневренным боевым действиям.

Сейчас я не готов утверждать, что Россия достигла своего предела. Я упоминал об этом ранее, когда говорил об атаках на Киев, но тогда меня многие критиковали за то, что я ошибся в оценке того, достигла ли российская сторона своего предела. Я не имел в виду, что они достигли предела возможностей в масштабе всей войны. Я не утверждаю, что у них закончились ресурсы для ведения войны. Я лишь констатирую факт, что сейчас они просто не могут продвигаться вперёд.

Почему война зашла в тупик и что будет дальше?

По вашему мнению, обе стороны конфликта зашли в тупик?

Да, именно это я и пытаюсь донести. Сейчас все выглядит как тупик, но я не считаю, что он носит постоянный характер.

На мой взгляд, для Украины важны несколько моментов. Пока Россия не продвигается вперед, ВСУ уничтожают логистику и сдерживают крупные наземные группировки противника. Это дает Украине возможность наносить удары большой дальности по российским объектам нефтегазовой инфраструктуры, а также удары средней дальности, которые изолируют Крым.

Я считаю, что со стратегической точки зрения на данном этапе войны ситуация выглядит позитивно. Конечно, ситуация крайне тяжела для украинского военнослужащего, который находится под постоянными атаками российских дронов на фронте. Но на стратегическом уровне, я думаю, что Украина создала очень хорошие условия для дальнейших действий.

Как атаки на Москву влияют на Путина и россиян?

Недавно произошла знаковая и одна из самых массированных атак на Москву. В результате нее Московский нефтеперерабатывающий завод загорелся и приостановил работу. Что это означает для Владимира Путина? Ведь эти кадры, несомненно, напугали его, а также нанесли колоссальный удар по его репутации в глазах общества и его сторонников.

Я согласен со всем, что вы только что сказали, но мне трудно оценить, какое влияние это оказывает лично на Путина и на людей вокруг него – людей, которые удерживают его у власти.

Тысячи российских граждан сейчас проводят летний отпуск в Крыму. Пока эти люди не осознают, что происходит и что Россия проигрывает эту войну, давление на Путина не будет таким уж сильным.

Большинство потерь российских солдат приходится на этнические регионы, удаленные от Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому я думаю, что эти атаки, о которых вы говорили в течение последних нескольких недель, помогут россиянам более четко понять происходящее.

Теперь они ощущают последствия, когда им приходится стоять в очереди по несколько часов, чтобы заправить свой автомобиль, а если вы в Крыму, то вообще не можете купить бензин. Или когда все аэропорты вокруг Москвы закрыты из-за украинских дронов. Это то, что, как я ожидаю, окажет влияние. Но мне трудно объективно оценивать это. Сейчас я уже не понимаю, как думают россияне.

Возможно ли сейчас достичь соглашения о прекращении огня?

Считаете ли вы, что удары дронами – это самая сильная карта Украины на сегодняшний день, и может ли она заставить Путина согласиться на какое-то прекращение огня? Издание The Economist сообщило, что Украина и Россия сейчас ведут закрытые переговоры о возможном полном прекращении огня. Кроме того, президент Трамп сейчас, вероятно, сосредоточится на вопросе войны в Украине. Так каковы же шансы теперь на прекращение огня?

Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину и заявил, что готов к переговорам, а в ответ Россия совершила нападение на Киево-Печерскую лавру. Поэтому я не думаю, что россияне сейчас готовы к этому.

Глава МИД России Сергей Лавров недавно выразил недовольство европейцами. Он назвал это (прекращение огня, – 24 Канал) требованием Европы. Поэтому они, как и раньше, не отказались от своих максималистских требований о прекращении войны. И у меня нет ощущения, что это скоро изменится. Хотелось бы, чтобы это произошло, но сейчас как раз то время, когда Украина имеет очевидное преимущество на поле боя.

А что касается того, как Путин оценивает происходящее, то мне понравилось, как Александр Лукашенко извинился перед президентом Зеленским. Он тоже видит, что ситуация изменилась.

Какая проблема встала перед Лукашенко?

Это был действительно интересный поворот событий. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин обсудят требование президента Зеленского о демонтаже специального оборудования, установленного на границе между Беларусью и Украиной. Считаете ли вы, что Беларусь действительно начала понимать, что Украина начинает выигрывать войну и не будет вступать в какое-либо противостояние с ней?

Я уверен, что Лукашенко понимает, что происходит. Конечно, есть вещи, о которых мы не знаем или о которых я не знаю. Например, что он слышит из Москвы?

Лукашенко начинает взвешивать свои варианты: либо подумать о собственном положении и убрать оборудование, либо позволить Украине уничтожить эти объекты. Я не знаю, он осторожен. Но он не может и дальше просто сидеть в стороне и позволять России что-то делать.

Действительно ли в Кремле готовы закончить войну?

Высокопоставленный чиновник НАТО сообщил мне во время встречи НАТО в Рамштайне, что внутри России есть признаки отчаяния и страха. Многие представители деловой элиты и кремлевские чиновники начали подвергать сомнению войну Путина и задавать вопрос – стоило ли всё это того? Каким вы видите финал для России? Просто продолжать бесконечно воевать или заключить какое-то соглашение о прекращении войны. Если же Путин не сможет закончить эту войну, согласившись на перемирие, что будет дальше?

На самом деле я не знаю. Думаю, пока что Путин считает, что он каким-то образом еще может победить, что Запад прекратит помощь Украине или украинский народ скажет "хватит войны". До тех пор, пока он так думает, всё будет продолжаться. А закончится всё только тогда, когда его остановят. Когда Путин или те, кто его поддерживает, поймут, что дальше ситуация будет только ухудшаться. Таково моё видение.

В конце концов, кто я такой, чтобы призывать украинцев продолжать борьбу, когда сам нахожусь за сотни километров от опасности. Это исключительно решение украинского народа и украинской власти.

Но я абсолютно не доверяю всему, что поступает из Москвы в контексте переговоров или перемирия. Они никогда не будут его соблюдать, если их не заставят. Но я также не уверен, что администрация Трампа будет оказывать достаточное давление на Россию. Вот какова сейчас ситуация. Я не могу сказать наверняка, когда всё закончится и сколько времени на это уйдёт.