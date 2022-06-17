У Краснополья продолжается бой: россияне не покидают попыток наступления на Славянск

Российские бойцы продолжают пытаться произвести наступательные действия на Славянск. Также известно, что сейчас продолжаются бои вблизи Краснополья.

Об этом свидетельствуют актуальные данные по утреннему возведению Генштаба за 17 июня. В нем также говорится о мобилизации сил врага для потенциального наступления.

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Оккупанты планируют наступать на Славянск

В Генштабе подчеркивают, что российские захватчики пытаются организовать наступление на Славянск. Для этого они сосредотачивают все свои усилия.

Кроме того, в районе Краснополья кафиры проводят разведку боем. Там сейчас продолжаются бои. Хотели враги еще взять под свой контроль Богородичное, но им не удалось достичь желаемых результатов. Наши военные вражеский штурм успешно отбили, так что врагу пришлось отступить.

Кафиры также используют артиллерию. Ею избивают по районам Долины, Краснополья, Дибривного и Вернополья. Это еще один из способов ускорить возможность наступления на Славянск.

У Золотого ВСУ отразили штурм врага

Успешное противостояние оккупантам ВСУ продемонстрировали вблизи Золотого . Там наши военные отразили атаку врага. Причем сделали они так, чтобы русские захватчики буквально убегали с поля боя, пытаясь уберечь себе жизнь.

Похожая ситуация на направлениях Васильевки и Берестового. Попытка продвинуться врагу не удалась. Нашим военным удалось щедро полить оккупантов огнем. После этого захватчикам пришлось скрыться, ведь у них были высокие шансы присоединиться к рядам "двухсотых".

Что касается самых "двухсотых", то их ряды среди захватчиков пополняются ежедневно. Уже насчитывается около 33 тысяч уничтоженных оккупантов, а также тысячи единиц грозящей на территории Украины вражеской техники.

ВСУ уничтожили около 33 тысяч оккупантов

По состоянию на 16 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 32 950 российских военных . Следует понимать, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать количество ликвидированных оккупантов на поле боя просто невозможно.

Вместе с живой силой враг теряет свою технику. Речь идет о 1449 танках, 3545 боевых бронированных машинах, 729 артиллерийских системах, 233 реактивных системах залпового огня, 97 единиц средств ПВО.

Кроме того, в металлолом уже превратили 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 БпЛА оперативно-тактического уровня, 129 крылатых ракет, 13 судов, 2494 автомобиля и автоцистерны, а также 55 единиц специальной техники.

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