Про це свідчать актуальні дані з ранкового зведення Генштабу за 17 червня. У ньому також ідеться про мобілізацію сил ворога для потенційного наступу.

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Окупанти планують наступати на Слов'янськ

У Генштабі підкреслюють, що російські загарбники намагаються організувати наступ на Слов'янськ. Для цього вони й зосереджують усі свої зусилля.

Крім того, у районі Краснопілля окупанти проводять розвідку боєм. Там зараз досі тривають бої. Хотіли вороги ще й взяти під свій контроль Богородичне, але їм не вдалось досягнути бажаних результатів. Наші військові ворожий штурм успішно відбили, тож ворогові довелось відступити.

Окупанти також використовують артилерію. Нею б'ють по районах Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля. Це ще один зі способів пришвидшити можливість наступу на Слов'янськ.

Біля Золотого ЗСУ відбили штурм ворога

Успішне протистояння окупантам ЗСУ продемонстрували поблизу Золотого. Там наші військові відбили атаку ворога. Причому зробили вони це так, щоб російські загарбники буквально втікали з поля бою, намагаючись вберегти собі життя.

Подібна ситуація на напрямках Василівки та Берестового. Спроба просунутись там ворогу не вдалась. Нашим військовим вдалось щедро полити окупантів вогнем. Після цього загарбникам довелось втекти, адже у них були високі шанси долучитись до лав "двохсотих".

Що стосується самих "двохсотих", то їх лави серед загарбників поповнюються щоденно. Уже налічується майже 33 тисячі знищених окупантів, а також тисячі одиниць ворожої техніки, яка гниє на території України.

ЗСУ знищили майже 33 тисячі окупантів

Станом на 16 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що нашим захисникам і захисницям вдалось ліквідувати 32 950 російських військових. Слід розуміти, що ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати кількість ліквідованих окупантів на полі бою просто неможливо.

Разом із живою силою ворог втрачає ще й свою техніку. Мовиться про 1449 танків, 3545 бойових броньованих машин, 729 артилерійських систем, 233 реактивні системи залпового вогню, 97 одиниць засобів ППО.

Крім того, на брухт уже перетворили 213 літаків, 179 гелікоптерів, 591 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 129 крилатих ракет, 13 суден, 2494 автомобілі й автоцистерни, а також 55 одиниць спеціальної техніки.

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