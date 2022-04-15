У крейсера "Москва" было два достижения – его послали нах*й, и он утонул

Классическая стратегия российской пропаганды – это принижать значение противника, чтобы поражение казалось не таким мучительным. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Какая страна, такие и "подвиги"

Как-никак, а ракетный крейсер "Москва" запомнился за все время своего существования двумя очень важными достижениями – он был послан нах*й, а также он утонул.

К теме Российский военный корабль таки пошел по курсу: как победа Украины стала позором Путина

В 2014 году, когда Россия развернула против Украины гибридную войну, провал захвата территорий от Харькова до Одессы они оправдывали тем, что против так называемых террористических псевдореспублик на Донбассе воевали солдаты НАТО из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, США и даже Турции.

В 2020 году, описывая деоккупацию Карабаха, российские пропагандисты сообщали, что там воюет не азербайджанская армия, а турецкий спецназ, пакистанские военные, сирийские террористы и даже "ІДІЛ".

К теме За месяц Путин устроил и Сребреницу, и Цусиму

"Нептун" подбил "величие" Кремля

Неудивительно, что эффективную работу ракет Р-360 ПКРК "Нептун" российская пропаганда и сейчас пытается нивелировать заявлениями о каком-то британском оружии.

Так, переговоры о поставках британских ПКРК велись и успешно – это оружие мы получим, но пока что его в Украине нет.

Актуально – официальное подтверждение затопления крейсера "Москва": смотрите видео