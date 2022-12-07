Однако они активизировались после визита в страну министра обороны России Сергея Шойгу, который, скорее всего, оказывал давление на Лукашенко, чтобы тот же вступил в войну . Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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"Белорусские военные совсем не хотят присоединяться к войне в Украине. Открыто они говорить об этом еще не будут, пока у них все нормально, они получают зарплаты, им же нужно кормить свои семьи, им же война в Украине не болит и не печет. Они волнуются за свое. Им засвербит и запечет, когда эта история будет касаться каждого из них", – отмечает Клочок.

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Лукашенко загнан в угол

Очевидно, что Шойгу приехал и сказал Лукашенко: "Если ты не вступишь в войну – с тобой будет то же, что с Макеем". Вряд ли имели место намеки, считает Клочок, все было сказано прямым текстом.

"Соответственно, у Лукашенко единственный выход. Либо введением закона он будет принуждать белорусскую армию принять участие в войне, либо он будет уничтожен физически", – говорит Клочок.

На фоне российского давления белорусский диктатор давно должен вступить в войну. Впрочем, акцентирует политический эксперт, Лукашенко до сих пор удавалось избегать этого.

Он прекрасно понимает, если белорусская армия физически вступит в войну против Украины – это полностью изменит геополитическую ситуацию. Страны НАТО и США, имеющие мощное военное представительство в Восточной Европе, совсем по другому на это будут смотреть,

– отмечает политический и экономический эксперт.

Так, находящиеся на границе войска завтра будут в стране – в результате и Беларусь, и Лукашенко будут уничтожены физически.

"Это понимает Лукашенко. Он пытается что-то делать, принимать какие-то законы и уверять, что все сделает. Это понимают в России, и они таким образом давят на Лукашенко", – подчеркивает Валерий Клочок.

Именно поэтому белорусский диктатор пытается запугать чиновников и военных смертной казнью. Как говорится: "Не хочешь – будешь уничтожен. А сделаешь – будешь жить за хлеб и воду".

Возможно, считает политический эксперт, Лукашенко будет вынужден начать вторжение. Но он понимает, что получит очень серьезный отпор – не только от ВСУ, но и от НАТО и США.

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