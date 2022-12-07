Однак вони активізувалися після візиту до країни міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, який, найімовірніше, тиснув на Лукашенка, аби той таки вступив у війну. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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"Білоруські військові зовсім не хочуть долучатися до війни в Україні. Відкрито вони говорити про це ще не будуть, поки у них все нормально, вони отримують зарплати, їм же потрібно годувати свої сім'ї, їм же війна в Україні не болить і не пече. Вони хвилюються за своє. Їм засвербить і запече, коли ця історія буде торкатися кожного з них", – відзначає Клочок.

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Лукашенко загнаний у кут

Очевидно, що Шойгу приїхав і сказав Лукашенку: "Якщо ти не вступиш у війну – з тобою буде те саме, що з Макеєм". Навряд чи мали місце натяки, вважає Клочок, усе було сказано прямим текстом.

"Відповідно у Лукашенка єдиний вихід. Або введенням закону він примушуватиме білоруську армію взяти участь у війні, або він буде знищений фізично", – каже Клочок.

На тлі російського тиску білоруський диктатор давно мав вступити у війну. Втім, акцентує політичний експерт, Лукашенку досі вдавалося цього уникати.

Він чудово розуміє, якщо білоруська армія фізично вступить у війну проти України – це повністю змінить геополітичну ситуацію. Країни НАТО та США, які мають потужне військове представництво у Східній Європі, зовсім по іншому на це дивитимуться,

– зауважує політичний та економічний експерт.

Так, війська, які перебувають на кордоні, завтра будуть в країні – в результаті і Білорусь, і Лукашенко будуть знищені фізично.

"Це розуміє Лукашенко. Він намагається щось робити, ухвалювати якісь закони й запевняти, що усе зробить. Це розуміють у Росії, і вони в такий спосіб тиснуть на Лукашенка", – підкреслює Валерій Клочок.

Саме тому білоруський диктатор намагається залякати чиновників й військових смертною карою. Як то кажуть: "Не хочеш – будеш знищений. А робитимеш – будеш жити за хліб і воду".

Можливо, вважає політичний експерт, Лукашенко буде змушений почати вторгнення. Але він розуміє, що він отримає дуже серйозну відсіч – не лише від ЗСУ, а й від НАТО та США.

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