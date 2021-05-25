У Лукашенко опубликовали вероятный разговор диспетчера с пилотом Ryanair

В Сети появилась запись разговора диспетчера аэропорта "Минск" с пилотом самолета Ryanair. Его обнародовал Департамент авиации белорусского Министерства транспорта.

Разговор вели на английском языке. Диспетчер предупредил экипаж об угрозе и рекомендовал приземлиться в белорусском аэропорту.

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Ранее более короткий фрагмент разговора авиадиспетчера и пилота самолета, пассажиром которого был Протасевич, публиковали белорусские СМИ.

Поэтому вероятно, что аудиозапись, обнародованная режимом белорусского диктатора, является его полной или альтернативной версией.

Расшифровка разговора от Минтранспорта

Диспетчер: RYR 1TZ, сообщаем, что у нас есть информация от спецслужб о бомбе у вас на борту. Она может быть активирована над Вильнюсом.

Пилот: Понял.

Диспетчер: Из соображений безопасности рекомендуем приземлиться в UMMS (Национальный аэропорт "Минск").

Пилот: Хорошо, это понятно. Дайте нам новый курс, пожалуйста. Откуда пришло сообщение о бомбе? Откуда у вас такая информация?

Диспетчер: В Службе безопасности аэропорта сообщили, что получили письмо на электронную почту.

Пилот: Служба безопасности аэропорта Вильнюса или Греции?

Диспетчер: Электронное письмо отправили в несколько аэропортов.

Пилот: Понял.

Пилот: Откуда взялась рекомендация о перенаправлении в Минск? От кого она поступила? От компании или руководства аэропорта вылета или прибытия?

Диспетчер: Это наши рекомендации.

Диспетчер: пожалуйста, сообщите о пассажирах на борту и о наличии опасных грузов.

Пилот: Опасных грузов нет. На борту 133 человека.

Украина закрывает авиасообщение с Беларусью

После посадки самолета белорусские силовики задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича . Взрывчатки на борту так и не нашли.

26 мая после 00:00 Украина прекращает прямое авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение учитывая угрозы правительство приняло на внеочередном заседании.

В Беларуси уже отреагировали на такой шаг. Тамошний МИД направил украинским дипломатам ноту протеста. Там надеются, что решение отменят.

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