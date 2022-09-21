После совещания с россиянами у лукашенко прокомментировали слухи о мобилизации в беларуси

21 сентября 2022 , 17:46
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В белорусе заявили, что у них нет надобности в мобилизации. Ведь у них "страна мобилизована и так".

Соответствующую информацию пропагандистам сообщил так называемый госсекретарь лукашистского Совбеза Александр Вольфович. Это произошло после заявления путина о мобилизации.

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В беларуси прокомментировали вероятную мобилизацию

Мобилизация – это не о нас, народ беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории,
– в духе российской пропаганды заявил александр вольфович.

Он также добавил, что якобы 21 сентября в кабинетах Совбеза россии и беларуси прошли консультации "по ключевым вопросам безопасности".

В беларуси в стиле российской пропаганды заявили, что якобы их основная проблема – это безопасность в условиях "гибридного влияния Запада на белоруссию и россию".

Стоит вспомнить, что самопровозглашенный президент белоруссии александр лукашенко в своем духе заявил, что якобы "опять хотят новую Украину здесь в белоруссии создать".

Что этому предшествовало

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Автор: Діана Квасневська