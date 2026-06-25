Это его главный принцип: политолог объяснил, чем руководствуется Лукашенко в своих действиях

Александр Лукашенко в последнее время демонстрирует всё более осторожную позицию в отношении войны России против Украины. Несмотря на тесную зависимость от Кремля, он старается избегать шагов, которые могли бы поставить под угрозу его собственное положение.

Политолог Олег Лесной рассказал "24 Каналу", что главным принципом, определяющим действия Лукашенко, является инстинкт самосохранения. Именно это, вероятно, объясняет изменения в риторике белорусского лидера и его попытки дистанцироваться от угрожающих решений Москвы.

Смотрите также "Хитрая игра": как Лукашенко пытается не поссориться с Путиным и не спровоцировать Украину

Почему Лукашенко меняет свою риторику

По словам Олега Лесного, Лукашенко всегда внимательно реагирует на угрозы своей власти и безопасности. Именно поэтому он способен быстро менять свое поведение в зависимости от обстоятельств и предпринимать шаги, которых еще несколько лет назад от него было трудно ожидать.

Политолог о вызовах для Лукашенко: видео

Важно! Ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для корректировки российских ударов по Украине, прекратили работу. По словам Владимира Зеленского, это произошло 22 июня, о чем ему доложили военное командование и разведка. В то же время пока неизвестно, были ли эти системы демонтированы. Украинская сторона продолжает следить за ситуацией.

Ранее белорусский лидер открыто поддерживал Владимира Путина и фактически не скрывал своей близости к Кремлю. Однако сейчас Лукашенко пытается убедить всех, что не является агрессором и не несёт ответственности за российскую войну против Украины.

Еще несколько лет назад он заявлял, что является союзником агрессора Владимира Путина. А теперь утверждает, что это не так. Лукашенко извиняется перед президентом Украины за то, что говорил. Конечно, таким образом он не отрывается от Москвы, потому что очень сильно привязан к ней. Но инстинкт выживания доминирует даже у политического животного,

– сказал политолог.

Он также обратил внимание на то, что Россия вынуждена искать дополнительные источники топлива, и речь уже не о Беларуси. Это свидетельствует об эффективности украинских ударов по российской логистике и объектам, обеспечивающим оккупационную армию ресурсами. Это дает практический результат.

К слову, Беларусь всё больше подвергается риску втягивания в войну против Украины из-за действий России, которая пытается усилить своё влияние на Минск. Эксперты ISW считают, что Кремль может использовать политическое и военное давление на Александра Лукашенко, чтобы заставить его более активно участвовать в конфликте.