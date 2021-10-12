У Макрона анонсировали нормандскую встречу на уровне министров: когда она состоится

Министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии встретятся уже в ближайшие недели. Об этом договорились лидеры нормандского формата 11 октября.

Об этом сообщила французская сторона. Накануне Эммануэль Макрон и Ангела Меркель поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Актуально Россия не пойдет на это, – представитель ТКГ о новом нормандском саммите

Лидеры стран обсудили реализованные меры с 2019 года

В этих разговорах президенты и канцлер подвели итоги того, как были реализованы мероприятия по предыдущей встрече в Париже.

Стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением его выводов и договорились о будущей организации с этой целью в ближайшие недели министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной,

– говорится в сообщении Елисейского дворца.

Ранее о переговорах 11 октября рассказали и в Кремле. В Москве отметили, что лидеры стран согласились по поводу важности минских договоренностей.

Путин упрекнул Украину в "невыполнении соглашений"

Однако Путин и на этот раз нашел возможность, чтобы раскритиковать позицию Киева. Якобы Украина снова "отказывается от выполнения соглашений".

Недавно Ермак обсудил с Нуланд переговоры в нормандском формате

Последний раз Меркель, Макрон, Путин и Зеленский встречались в Париже в декабре 2019 года. Впоследствии встречу анонсировали в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. Теперь любые попытки провести саммит наталкиваются на отговорки Кремля.