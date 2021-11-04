Такое заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она поделилась информацией от нашей разведки.
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Маляр предупредила, что обострение на границе с Россией следует ожидать уже этой зимой, то есть в декабре – январе. Об этом предостерегла украинская разведка. Впрочем, чиновник призвала не волноваться.
Следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение контингента (российского военного – 24 канал) именно в эти месяцы,
– подчеркнула заместитель министра.
И добавила, что у границы с Украиной и на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины страна-агрессорка постоянно дислоцирует около 90 тысяч военных.
Ситуация под контролем, но есть риски
Маляр заверила, что ситуация – под контролем Украины. Тем не менее, риски всегда существуют, ведь наша страна живет в состоянии войны. Она отметила, что во второй половине 2021 года Россия проводила ряд учений у границ с Украиной. "Разведка отслеживает движение этих сил. Оно связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте", – подытожила она.
Российские войска возле Украины: последние новости
- Недавно в Washington Post написали, что Россия снова наращивает военное присутствие у границы с Украиной. Издание подчеркнуло, что вызвало озабоченность у официальных лиц в США и Европе.
- Украинская разведка заверила, что не фиксировала увеличение российских войск на границе. Мол, по состоянию на 1 ноября дополнительного опрокидывания военных, техники и вооружения не было. Такие же заявления звучат в России.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов информацию о войсках России у границы Украины назвал "сознательной дезинформацией". Однако, несмотря на опровержение Украины, в США подчеркнули, что следят за ситуацией.