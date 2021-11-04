Таку заяву в ефірі одного з українських телеканалів зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона поділилася інформацією від нашої розвідки.

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Маляр попередила, що загострення на кордоні з Росією варто очікувати вже цієї зими, тобто у грудні – січні. Про це застерегла українська розвідка. Втім, посадовиця закликала не хвилюватися.

Слід очікувати у грудні та січні більших новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що планується збільшення контингенту (російського військового – 24 канал ) саме у ці місяці,

– наголосила заступниця міністра.

Й додала, що біля кордону з Україною й на на окупованих територіях Донеччини й Луганщини країна-агресорка постійно дислокує приблизно 90 тисяч військових.

Ситуація під контролем, але є ризики

Маляр запевнила, що ситуація – під контролем України. Проте ризики завжди існують, адже наша країна живе у стані війни. Вона зауважила, що у другій половині 2021 року Росія проводила низку навчань біля кордонів з Україною. "Розвідка відстежує рух цих сил. Він пов'язаний із тим, що певний час озброєння та техніка зберігалися у певному місці", – підсумувала вона.

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