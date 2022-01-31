Организация массовых беспорядков в Украине: МВД подтвердило причастность Голубана

Правоохранители подтвердили одну из предыдущих версий относительно массовых беспорядков в Украине. Речь идет о причастности к их организации бывшего полицейского Юрия Голубана.

Задержанный за организацию массовых беспорядков – бывший сотрудник полиции, полковник Юрий Голубан. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Да, действительно, есть такое лицо с фамилией Голубан. Он работал в правоохранительных органах, имеет очень непонятную предыдущую историю. У меня также есть вопрос, почему в этой истории тогда не была поставлена точка,

– сказал министр.

По его словам, теперь правоохранители должны снова вернуться к истории Голубана в рамках этого или нового уголовного производства.

Массовые беспорядки в Украине: что известно

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что в Украине задержали группу людей, которые планировали массовые беспорядки. 31 января в Киеве хотели устроить столкновения под офисом Президента, участие в которых должны были принять 5 тысяч человек. Также провокации планировали в других областях Украины.

СМИ сообщали, что якобы одним из организаторов массовых беспорядков в Украине был полковник Юрий Голубан. Его подозревают в связях с самопровозглашенными "республиками" на оккупированной части Донбасса.

Группа лиц, которую задержали правоохранители, предупредив массовые беспорядки в Украине, не единственная. В МВД предполагают, что эта провокация является элементом гибридной войны России.

Что планировали провокаторы: смотрите видео

В 2017 году СБУ заподозрила полковника полиции в государственной измене, завели уголовное дело. По версии следствия, в начале войны на Донбассе он воевал на стороне террористов. После этого Голубана уволили из МВД. Вину полковника так и не доказали.