Затриманий за організацію масових заворушень – колишній співробітник поліції, полковник Юрій Голубан. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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Так, дійсно, є така особа з прізвищем Голубан. Він працював в правоохоронних органах, має дуже незрозумілу попередню історію. У мене також є питання, чому в цій історії тоді не була поставлена крапка,
– сказав міністр.
За його словами, тепер правоохоронці мають знову повернутися до історії Голубана щодо цього або нового кримінального провадження.
Масові заворушення в Україні: що відомо
- Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що в Україні затримали групу людей, які планували масові заворушення. 31 січня у Києві хотіли влаштувати сутички під Офісом Президента, участь у яких мали взяти 5 тисяч осіб. Також провокації планували в інших областях України.
- ЗМІ повідомляли, що нібито одним із організаторів масових заворушень в Україні був полковник Юрій Голубан. Його підозрюють в зв'язках з самопроголошеними "республіками" на окупованій частині Донбасу.
- Група осіб, яку затримали правоохоронці, попередивши масові заворушення в Україні, не єдина. У МВС припускають, що ця провокація є елементом гібридної війни Росії.
Що планували провокатори: дивіться відео