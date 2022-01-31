Затриманий за організацію масових заворушень – колишній співробітник поліції, полковник Юрій Голубан. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Так, дійсно, є така особа з прізвищем Голубан. Він працював в правоохоронних органах, має дуже незрозумілу попередню історію. У мене також є питання, чому в цій історії тоді не була поставлена крапка,

– сказав міністр.

За його словами, тепер правоохоронці мають знову повернутися до історії Голубана щодо цього або нового кримінального провадження.

Зверніть увагу! У 2017 році СБУ запідозрила полковника поліції у державній зраді, завели кримінальну справу. За версією слідства, на початку війни на Донбасі він воював на боці терористів. Після цього Голубана звільнили з МВС. Провину полковника так і не довели.

Масові заворушення в Україні: що відомо

Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що в Україні затримали групу людей, які планували масові заворушення. 31 січня у Києві хотіли влаштувати сутички під Офісом Президента, участь у яких мали взяти 5 тисяч осіб. Також провокації планували в інших областях України.

ЗМІ повідомляли, що нібито одним із організаторів масових заворушень в Україні був полковник Юрій Голубан. Його підозрюють в зв'язках з самопроголошеними "республіками" на окупованій частині Донбасу.

Група осіб, яку затримали правоохоронці, попередивши масові заворушення в Україні, не єдина. У МВС припускають, що ця провокація є елементом гібридної війни Росії.

Що планували провокатори: дивіться відео