У нардепов Железняка и Коваль родился сын: фото и имя малыша

У супругов народных депутатов Ярослава Железняка и Ольги Коваль родился сын. Малыша назвали в честь отца Ярослава Железняка.

Нардеп отметил, что младенец родился в тяжелые для Украины времена. Кстати говоря, они поженились в марте 2023 года.

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У нардепов Железняка и Коваль родился первенец

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и нардепка от "Слуг народа" Ольга Коваль впервые стали родителями – у них родился сын Иван.

Сынок, ты родился в самые трудные времена для нашего государства. Но впереди тебя ждут ее лучшие времена. У тебя есть имя моего отца, будь достоин его! С появлением на свет, Иван Ярославич,

– написал Железняк.

Также нардеп опубликовал фотографию новорожденного. На ней малыш одет в костюмчик с надписями: "Я люблю папу и маму".



У нардепов Железняк и Коваль родился сын / Фото из фейсбука Железняка

В подписи к фото Железняк отметил, что это первая фотография семьи вместе.

PS. Нет, ребенку рожденному у двух депутатов, автоматически мандат не выдается. Все сам – нечего сидеть на шее у родителей,

– пошутил Железняк.

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