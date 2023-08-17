У нардепов Железняка и Коваль родился сын: фото и имя малыша
Источник:Ярослав Железняк
У супругов народных депутатов Ярослава Железняка и Ольги Коваль родился сын. Малыша назвали в честь отца Ярослава Железняка.
Нардеп отметил, что младенец родился в тяжелые для Украины времена. Кстати говоря, они поженились в марте 2023 года.
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У нардепов Железняка и Коваль родился первенец
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и нардепка от "Слуг народа" Ольга Коваль впервые стали родителями – у них родился сын Иван.
Сынок, ты родился в самые трудные времена для нашего государства. Но впереди тебя ждут ее лучшие времена. У тебя есть имя моего отца, будь достоин его! С появлением на свет, Иван Ярославич,
– написал Железняк.
Также нардеп опубликовал фотографию новорожденного. На ней малыш одет в костюмчик с надписями: "Я люблю папу и маму".
У нардепов Железняк и Коваль родился сын / Фото из фейсбука Железняка
В подписи к фото Железняк отметил, что это первая фотография семьи вместе.
PS. Нет, ребенку рожденному у двух депутатов, автоматически мандат не выдается. Все сам – нечего сидеть на шее у родителей,
– пошутил Железняк.
Что известно о супругах
- Ярослав Железняк родился в Мариуполе. Учился в Институте права Верховной Рады Украины, на международном бизнесе в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Преподает в Киевской школе экономики.
- В Верховную Раду избран от партии "Голос", был 4 в списке. Является руководителем отдела законотворческой работы партии.
- Ольга Коваль родилась в Черкасской области. Училась в Национальном университете пищевых технологий по специальностям "технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий и пищевых концентратов" и "учет и аудит". Работает доцентом в родном университете.
- Избрана в Раду от "Слуг народа". Была 57 в списке. Председатель подкомитета по вопросам профессионально-технического и профессионального высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.