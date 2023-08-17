Нардеп відзначив, що немовля народилось у найважчі для України часи. До речі, одружилась пара у березні 2023 року.
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У нардепів Залізняка та Коваль народився первісток
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк та нардепка від "Слуг народу" Ольга Коваль вперше стали батьками – у них народився син Іван.
Синку, ти народився в найважчі часи для нашої держави. Але попереду на тебе чекають її найкращі часи. Ти маєш ім'я мого батька, будь гідний його! З появою на світ, Іване Ярославовичу,
– написав Железняк.
Також нардеп опублікував фотографію новонародженого. На ній малюк вдягнений у костюмчик з написами: "Я люблю тата і маму".
У нардепів Железняк та Коваль народився син / Фото з фейсбуку Железняка
У підписі до фото Железняк відзначив, що це перша фотографія сім'ї разом.
P.S. Ні, дитині народженої у двох депутатів, автоматично мандат не видається. Все сам – нічого сидіти на шиї у батьків,
– пожартував Железняк.
Що відомо про подружжя
- Ярослав Железняк народився у Маріуполі. Навчався в Інституті права Верховної Ради України, на міжнародному бізнесі в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає у Київській школі економіки.
- У Верховну Раду обраний від партії "Голос", був 4 у списку. Є керівником відділу законотворчої роботи партії.
- Ольга Коваль народилась у Черкаській області. Навчалась у Національному університеті харчових технологій за спеціальностями "технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" та "облік і аудит". Працює доценткою в рідному університеті.
- Обрана в Раду від "Слуг народу". Була 57 у списку. Є головою підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.