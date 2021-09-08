У нас больше нет времени, – Байден посетил пострадавшие от урагана Ида регионы

Джо Байден посетил регионы, пострадавшие от мощного урагана Ида. Президент США заявил, что недавние экстремальные погодные явления свидетельствуют о необходимости немедленного вмешательства на государственном уровне.

Такое заявление американский лидер сделал на встрече с чиновниками в Нью-Джерси во время поездки в пострадавшие от урагана Ида регионы.

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Государство должно бороться с изменениями климата

В течение десятилетий ученые предупреждали о том, что экстремальные погодные условия станут еще более экстремальными, что изменение климата уже здесь, и мы переживаем его сейчас. У нас больше нет времени,

– отметил Байден.

Он подчеркнул, что от экстремальной погоды страдает вся страна. "Изменение климата угрожает нашей жизни, нашей экономике. Лучше не станет. Вопрос в том, может ли это ухудшиться", – добавил политик. Поэтому государство, убежден Байден, должно вмешаться и делать все, чтобы преодолеть негативные изменения климата и предотвратить дальнейшее его ухудшение.

Президент США представил масштабный инфраструктурный план, который, по его мнению, лучше защитит нацию от грядущих экстремальных погодных явлений и сократит выбросы.

К слову, во время визита в Нью-Джерси и Нью-Йорк президент США встречается с пострадавшими, сотрудниками служб быстрого реагирования и местными должностными лицами.

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