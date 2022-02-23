У нас есть план Б и план А, – Кулеба о деэскалации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели совместный брифинг относительно российской угрозы Украине. Кулеба сказал, что Украина будет воевать за каждый дюйм своей земли.

Министр иностранных дел Украины отметил, что у Украины есть "план А". Речь идет о том, чтобы использовать все дипломатические возможности, чтобы сдержать Россию.

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К чему призвал министр

Кулеба отметил, что Украина стремится предотвратить новую агрессию и вторжение России. Он отметил, что люди будут бороться за свои дома.

План Б – это воевать за каждый дюйм наших городов и нашей территории и бороться, пока не победим,

– сказал министр.

Дмитрий Кулеба о сопротивлении российской агрессии: смотрите видео

Брифинг Кулебы и Блинкена: что известно