У нас есть "срочное поручение", – в украинской делегации ТКГ рассказали о минских соглашениях

Украинской делегации трехсторонней контактной группы поручили срочное задание. Оно касается минских договоренностей.

Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин. По его словам, на это поручение уже давали немало времени.

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Костин: Договоренности должны отвечать интересам Украины

"У нас есть так называемое срочное поручение ТКГ – разработать план действий по выполнению минских соглашений. Почему "так называемое" срочное – потому что этому поручению уже больше года", – сообщил Костин.

Он отметил, что еще в 2016 году на уровне нормандского формата возникла идея разработать дорожную карту выполнения минских соглашений. Над ней и работали.

Сама собой идея дорожной карты 2016 года предполагала определенную очередность пошагового исполнения тех или иных элементов минских договоренностей.

– подчеркнул представитель украинской делегации.

По наблюдениям Костина, есть очень много разных подходов, в частности, попытки России по существу переписать минские договоренности, включив туда все то, что удовлетворяет их интересы. "Все договоренности должны отвечать интересам Украины, что мы и отстаиваем", – подчеркнул он.

Трехсторонняя контактная группа: последние новости

Турция предложила проводить переговоры ТКГ в Стамбуле. Министр обороны Украины заявил, что страна готова к подобному изменению.

На первом заседании ТКГ в 2022 году российская делегация оправдывалась за попытки узаконить боевиков на Донбассе. Мол, это только обращение определенных депутатов.

Также одиозный Алексей Арестович заявил, что уволился с должности советника главы Офиса Президента и спикера в ТКГ. Впоследствии его внесли и в базу "Миротворца" из-за "гуманитарной агрессии против Украины".

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