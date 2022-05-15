У нас есть успешные операции, – Маляр говорит, что на Востоке россияне не могут продвигаться дальше

Российские войска продолжают наступательные действия на Востоке. Несмотря на это, ВСУ оказывают мощное сопротивление для защиты нашего государства.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в совместном телемарафоне, сообщает 24 канал.

Важно На российских полигонах у границы с Украиной готовят к войне около 2,5 тысячи резервистов

По ее словам, несмотря на то, что обстрелы продолжаются по всей территории Донецкой и Луганской областей, враг сейчас несет потери как личного состава, так и техники. Это не дает ему продвигаться дальше.

Более того, у нас есть и успешные операции. Не обо всех мы можем говорить публично, но у нас хорошо обстоят дела по Харьковской области,

– сообщила Анна Маляр.

Она также отметила, что врагу не удается установить свою власть и провести так называемые референдумы на временно оккупированных территориях. "Нужно понимать, что это тоже следствие и результат действий государства, о котором нельзя говорить публично во время войны", – рассказала Маляр.

Несмотря на это, она акцентировала, что война продолжается, но врагу пока не удается реализовать его цели.

Война России против Украины: последние новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в войне с Украиной несут очень большие потери живой силы и боевой техники. Согласно данным, некоторые российские подразделения разбиты почти полностью, их комплектация уже составляет менее 20%.

В Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины показали видео, как украинские защитники уничтожили позиции врага. Украинскую атаку не пережили ни авто оккупантов, ни их артиллерийские системы.

Российские оккупанты после перегруппировки сил определяли Харьковское направление как одно из приоритетных для наступления. Отважным воинам ВСУ удалось не только остановить продвижение врага, но и перейти в контрнаступление.

На берлинской пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО оценили Россию в войне против Украины. Агрессору не удается захватить территорию и подорвать единство Североатлантического альянса.

Смотрите также – Мариуполь обстреляли запрещенными снарядами