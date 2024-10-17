Рютте ответил, известно ли ему что-либо о вероятном участии войск КНДР в войне в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе высказался относительно недавних слухов об участии войск КНДР в войне России против Украины.

Чиновник заверил, что пока в НАТО нет подтверждений относительно подобных заявлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Офиса Президента Украины.

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Рютте не смог подтвердить участие войск КНДР в войне в Украине

У нас нет свидетельств о том, что солдаты Северной Кореи в боевых действиях, но нам известно, что Северная Корея поддерживает Россию многими способами.

– заявил Рютте.

В частности, по его словам, речь идет о поставках техники, боеприпасах, технологиях и инновациях. Россия, как отмечает генсек НАТО, платит за это соответствующую цену, поскольку Кремль не получает все вышеупомянутое бесплатно от КНДР, Ирана и Китая.

В ответ на такую ​​поддержку Москва должна оказывать им инновации, все возможности и потенциал. Поэтому, по его словам, это проблема для Украины и соответственно всего континента. В то же время, это может привести к негативным последствиям для самой России.

В ходе пресс-конференции Марк Рютте также подчеркнул, что Североатлантический альянс все больше работает с Украиной, приближая ее к членству в НАТО. Все заявления генсека НАТО и Владимира Зеленского – читайте по ссылке.